متا برای بستن حساب اینستاگرام معترضان به ترامپ عذرخواهی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، معترضان در سراسر آمریکا در هزاران رویداد طی روز شنبه جمع شدند و در سومین مرحله از راهپیمایی «نه به پادشاهان»به تلاش های تهاجمی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اخراج شهروندان، جنگ در ایران و دیگر سیاست های وی اعتراض کردند.

حساب های اینستاگرام سازماندهنگان و شرکت کنندگان این رویداد به مدت یک ساعت آفلاین شد. اندی استون سخنگوی متا در پستی در شبکه اجتماعی نوشت برطرف کردن مشکلات دسترسی سازماندهندگان این رویداد به حساب های کاربری شان کمی طول کشید.

استون همچنین اعلام کرد سیستم های امنیت شبکه استفاده از ابزار کلاود برای خوانش پروفایل ها، پست ها و هشتگ ها را ردیابی کردند، به‌طوری‌که میزان استفاده از این ابزار در روز ۱۷ اکتبر، در بازه‌های زمانی کوتاه و پرفشار، به‌شدت افزایش یافت.

وی در این باره گفت: این درخواست های ناگهانی، با حجم زیاد و متوالی در بازه زمانی کوتاه مشابه ترافیک بات های خودکار بود نه مرورکردن سیستم های ما توسط کاربران انسانی . این فعالیت سبب شد قابلیت های حفاظتی خودکار ما به طور نادرست حساب کاربری «نه به پادشاهان» را آفلاین کنند. ما می خواهیم عذرخواهی صادقانه مان برای این اشتباه را دوباره تکرار کنیم.

اما سازماندهندگان این رویداد هنوز از عذرخواهی متا راضی نبودند. ائتلاف «نه به پادشاهان» در پلتفرم بلواسکای در این باره نوشت: توضیح متا همچنان منطقی نیست. ما فراتر از تعطیلی حساب اینستاگراممان گزارش هایی دریافت کردیم که محتوای «نه به پادشاهان» و رای گیری زودهنگام غیرقابل دسترسی و محدود شده بود یا به نظر می رسید در پلتفرم های متا سرکوب شده باشد. چند هفته قبل از برگزاری یک انتخابات، عذرخواهی کافی نیست. مردم نیازمند پاسخ گویی، مسئولیت پذیری و چهارچوب های ایمنی مستحکم هستند.

جنبش اعتراضی نه به پادشاهان در شهرهای مختلف از سیاتل گرفته تا سن دیگو و شیکاگو ، آتلانتا و نیویورک شکل گرفته است. معترضان در واشنگتن دی سی در محل طاق پیروزی پیشنهاد ترامپ حاضر شدند تا از رای گیری زودهنگام قبل از برگزاری انتخابات میان دوره کنگره ای در سوم نوامبر پشتیبانی کنند.