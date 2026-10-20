به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش در مراسم رونمایی از دادخواست خانواده ۱۰۴ شهید ناو قهرمان دنا، ضمن تقدیر از معاونت حقوقی ارتش به دلیل انجام این اقدام ارزشمند، اظهار داشت: آنچه که امروز معاونت حقوقی ارتش دنبال کرده، مسئله بسیار حقی است که باید حتماً پیگیری شود و جواب خانواده‌های معظم شهدا داده شود. اگر سازمان‌های حقوقی جهانی تحت فشار کشورهای آمریکایی تصمیم بگیرند که انتظاری از آن‌ها نداریم، اما اگر آزاده و مستقل هستند، باید به وظیفه خودشان عمل کنند.

دریادار سیاری با اشاره به پیشینه نام‌گذاری «نیروی دریایی راهبردی» از طرف قائد شهید امت، گفت: امام شهیدمان در مورخه ۱۴ مهر ۱۳۸۸ در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر، نیروی دریایی ارتش را یک نیروی راهبردی معرفی کردند و از آن تاریخ، دریانوردی در دستور کار نیروی دریایی قرار گرفت و در دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها حضور پیدا کردیم.

معاون هماهنگ کننده ارتش افزود: در این راستا ناوشکن قهرمان دنا دنیا را با اقتدار، دور زد و این حرکت یک حرکت بسیار خوب بود که در راستای اجرای تدابیر فرمان رهبر شهید جهت انتقال پیام صلح و دوستی جمهوری اسلامی ایران به کشورهای جهان بود.

وی خاطرنشان کرد: برای تأمین امنیت کشتی‌های تجاری و نفتکش در خطوط مواصلاتی خلیج عدن و تنگه باب‌المندب ۱۰۴ ناو گروه اعزام و امنیت را برای صدها کشتی کشورهای مختلف در آن مقطع زمانی که تهدیدات دریایی نسبت به امروز بیشتر بود، برقرار کردیم.

دریادار سیاری تصریح کرد: سازمان جهانی دریانوردی در آن مقطع زمانی درخواست کرده بود هر کشوری می‌تواند در خطوط مواصلاتی خلیج عدن و تنگه بابالمندب، امنیت را برای خود و کشورهای دیگر تأمین کند ورود کند و جمهوری اسلامی ایران جزء اولین کشورهایی بود که با حضور ناوشکن‌هایش این کار را در خلیج عدن و باب‌المندب انجام داد و چهار تقدیرنامه از سازمان جهانی دریانوردی به خاطر تأمین امنیت در این مناطق دریافت کردیم و با این اقدام بسیار ارزشمند امنیت را برای کشورهای جهان به ارمغان آوردیم.

وی اظهار داشت: از سال ۱۳۸۶ بنابر فرمایشات امام شهیدمان، رزمایش‌های مختلف دریایی تحت عنوان «رزمایش ولایت» نجام دادیم و در تمام این رزمایش‌ها اولین هدف ما انتقال پیام صلح و دوستی برای کشورهای منطقه بود واینکه کشورهای دشمن نیز بدانند توان دفاع از خود را نیز داریم و از منافع خودمان نیز دفاع می‌کنیم.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش افزود: اقدام دیگری که ثابت می‌کند حضور ما در دریاهای آزاد انتقال پیام صلح و دوستی است عضویت در پیمان «همایش فرماندهان نیروهای دریایی حاشیه اقیانوس هند» است که ما نه‌تنها در این پیمان عضویت پیدا کردیم، بلکه در سال ۹۷ نیز خودمان میزبان این همایش بودیم و این یک حرکت بزرگی است و نشان‌دهنده حضور در مجامع بین‌المللی با پیام صلح و دوستی و کمک به دنیا برای برقراری امنیت در دریاها می‌باشد و تمام این اقدامات بنا به تدبیر رهبر شهید صورت گرفته است.

دریادار سیاری گفت: از آن تاریخ به‌صورت مستمر در دریاها حضور داریم و یکی دیگر از اهداف حضور ما در دریاها هدف آموزشی است و کسانی که می‌خواهند ناوشکن‌ها را هدایت کنند و در عرصه دریاها ماندگاری و امنیت دریایی را برقرار کنند، نیاز دارند در دریاهای آزاد آموزش ببینند.

وی افزود: بر همین اساس همه‌ساله ناوگروه‌های آموزشی به کشورهای منطقه تحت عنوان ناوگروه صلح و دوستی اعزام می‌کردیم که حضور ناوشکن قهرمان دنا در کشور هندوستان و انجام دریانوردی در شمال اقیانوس هند نیز فقط و فقط برای انتقال پیام صلح و دوستی و برنامه‌های آموزشی مورد نیاز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده است و این برنامه‌های آموزشی در همه کشورهای دنیا به همین ترتیب برگزار می‌شود.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش با بیان اینکه ناوشکن دنا برای جنگ مشخص نشده بود، چون که نیازی نبود، گفت: این ناوشکن برای برنامه‌های آموزشی و انتقال آموزش و تجربه از کارکنان با تجربه نیروی دریایی به کارکنان جوانی که می‌خواهند آینده نیروی دریایی ارتش را بسازند و با شرایط دریای آزاد، جو دریا، ماندگاری در دریا و تجربه در شرایط سخت آشنا شوند، اعزام شده بودند.

وی تصریح کرد: اگر هدف دیگری برای این ناوشکن تعریف شده بود، قطعاً ما اینقدر دست و پا بسته نیستیم که اجازه دهیم به این راحتی ناوشکن ما را هدف قرار دهند، قطعاً ما نیز آنها را می‌زدیم و از خود دفاع می‌کردیم، اما هدف این ناوشکن چیز دیگری بود و اگر مورد تهاجم دشمن قرار گرفته نشان‌دهنده این است که ما با یک دشمن بزدل و ترسو روبه‌رو هستیم که در زیر دریا و جایی که هیچ اقدامی علیه او صورت نگرفته، این تجاوز را انجام می‌دهند و این دور از انسانیت است.

دریادار سیاری با اشاره به تجاوز دشمن آمریکایی صهیونی در مدرسه میناب، خاطرنشان کرد: دشمنان کوردل در مدرسه میناب نیز بچه‌های نوجوان را که هیچ گناهی نداشتند، مورد اصابت موشک قرار دادند؛ مگر این نوجوانان تفنگ دست‌شان بود یا هواپیمای جنگی هدایت می‌کردند که مورد اصابت موشک قرار گرفتند؟ سازمان‌های بین‌المللی باید پای این کار باشند که به چه دلیل این تهاجمات و جنایات جنگی رخ داده است؟