پخش «بابا مهرداد و مانی» از شبکه نهال آغاز شد؛ آشنایی با وقایع تاریخی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، مجموعه تلویزیونی «بابا مهرداد و مانی» با رویکردی متفاوت نسبت به بازخوانی وقایع تاریخی، از ۲۷ مهر روی آنتن شبکه نهال رفته است تا مفاهیم تاریخی را با زبان طنز و قصه‌گویی به مخاطبان کودک و نوجوان منتقل کند.

این مجموعه تلویزیونی که تازه‌ترین تولید «مرکز تولیدات رسانه‌ای امید» محسوب می‌شود، با هدف آشنایی نسل جدید با رخدادهای تاریخی تولید شده است.

ساختار این سریال بر پایه کنجکاوی‌ها و طرح سوالات ساده از سوی شخصیت «مانی» شکل گرفته است. پرسش‌هایی که «بابا مهرداد» را به سفری در دل وقایع و خاطرات تاریخی هدایت می‌کند. سازندگان اثر با بهره‌گیری از فضای داستانی و لحنی طنزآمیز، تلاش کرده‌اند رخدادهای مهم و حتی موضوعات پیچیده‌ای همچون مفاهیم جنگ را به زبانی ساده و قابل‌فهم برای کودکان و نوجوانان بازخوانی کنند.

مجموعه «بابا مهرداد و مانی» به نویسندگی حمید جهانی و کارگردانی محمد اعلمی، محصولی از «استودیو بادبان» است که با نگاهی متفاوت در حوزه تاریخ‌نگاری تصویری تهیه شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند این سریال را هر روز ساعت ۱۷:۱۵ به عنوان پخش اول و تکرار آن را ساعت ۲۱:۱۵ همان روز از شبکه نهال تماشا کنند.