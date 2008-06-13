روزانه 500 تن زباله پزشکی در کشور تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسن اصیلیان در حاشیه افتتاح ایستگاه شماره دو سنجش هوای ارومیه در نشستی خبری افزود: از این میزان بیش از 20 تن مربوط به استان آذربایجان غربی است.

وی با اشاره به دفع غیر اصولی پسماندها شهری وزباله های پزشکی در کشور با اشاره به اجرای طرح ساماندهی پسماندها، زباله‌ها و فاضلابهای صنعتی در کشور بیان داشت: در این راستا کار مطالعاتی استفاده از پسماندها و زباله‌ها در ‪ ۳۰‬استان کشور به اتمام رسیده است و به زودی عملیات اجرایی آنها شروع می شود.

وی در ادامه از صدور مجوز 20 واحد کمپوست در کشور خبر داد و بیان داشت: یکی از این واحدها در استان آذربایجان غربی است که امروز عملیات اجرایی آن در شهرستان میاندوآب آغاز می شود.

وی در ادامه از شناسایی دو هزار و64 واحد آلاینده در کشور خبر داد و یادآور شد: بیشترین استانهای دارای واحدهای آلاینده به ترتیب تهران، اصفهان و خراسان جنوبی هستند.

اصیلیان تجهیز و تاسیس آزمایشگاههای معتمد را از اولویتهای کاری سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد و گفت: امسال تعداد این آزمایشگاهها در کشور از 70 مورد به 105 آزمایشگاه رسیده است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور در ادامه از مطالعه و انجام کارهای اجرایی شش رودخانه بزرگ کشور از نظر آلایندگی در سال جاری خبر داد و بیان داشت: 9 رودخانه بزرگ کشور نیز سال گذشته تحت پوشش این طرح قرار گرفته است که در مجموع اجرای این طرح در 15 رودخانه بزرگ کشور در حال اجراست.

این مسئول همچنین با اشاره به مشکل آلودگی هوای هشت استان کشور عنوان کرد: هم اکنون هفت شهر بزرگ کشور شامل تهران، اصفهان، شیراز، اراک، مشهد، کرج، تبریز و اهواز دچار آلودگی شدید هوا هستند.