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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۸

کشف هروئین همراه مسافر اتوبوس مشهد - تهران؛ متهم دستگیر شد

کشف هروئین همراه مسافر اتوبوس مشهد - تهران؛ متهم دستگیر شد

سمنان- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان به کشف هروئین از مسافر اتوبوس مشهد- تهران اشاره کرد و گفت: این متهم دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید امیر حسین موسوی صبح سه شنبه در انجام ماموریت پلیسی در سمنان، اظهار کرد: اقدامات کنترلی و رصد محورهای مواصلاتی برای مقابله با سوداگران مرگ در دست اجرا است.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش فعالیت های قاچاقچیان مواد مخدر و تلاش آن ها برای عبور این قبیل محموله ها از استان سمنان لذا ماموران با پیگیری های شبانه روز اجازه جولان به سوداگران مرگ را نمی دهد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان ادامه داد: در راستای همین ماموریت های ذاتی با هماهنگی لازم یک اتوبوس عبوری خط مشهد به تهران متوقف و از آن بازرسی لازم به عمل آمد.

موسوی یادآور شد: ماموران به یک مسافر مشکوک شده و در بازرسی بدنی وی مقادیری مواد مخدر از نوع هروئین را کشف کردند.

وی از دستگیری متهم و معرفی او به مراجع قضایی خبر داد و اضافه کرد: راه های مواصلاتی و مسیرهای ارتباطی استان برای انتقال و توزیع مواد مخدر بر روی قاچاقچیان مسدود است.

کد مطلب 6983842

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