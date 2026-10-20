رقابت ۲۹۰ فعال قرآنی گیلان در مرحله استانی مسابقات «مدهامتان»

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا حاجتی پیش از ظهر سه شنبه با اشاره به برگزاری مرحله استانی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» در گیلان اظهار کرد: این رویداد قرآنی روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه با حضور شرکت‌کنندگان در رشته‌های مختلف قرآنی و فرهنگی، به میزبانی مسجد الهادی (ع) و کانون فرهنگی هنری باب‌الحوائج (ع) رشت برگزار می‌شود.

وی با اشاره به استقبال فعالان مسجدی از این دوره از مسابقات افزود: در این مرحله، ۲۹ تیم با حضور بیش از ۲۹۰ نفر از خواهران و برادران قرآنی مساجد استان، در دو گروه سنی زیر ۱۸ سال و بالای ۱۸ سال به رقابت می‌پردازند.

رقابت شرکت‌کنندگان در رشته‌های متنوع قرآنی

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان گیلان با اشاره به تنوع رشته‌های این دوره از مسابقات بیان کرد: شرکت‌کنندگان در رشته‌های قرائت تحقیقی و ترتیل، حفظ عمومی قرآن کریم در سطوح یک، سه و پنج جزء و حفظ تخصصی در سطوح ۱۰ و ۲۰ جزء و حفظ کل قرآن کریم به رقابت می‌پردازند.

حاجتی ادامه داد: اذان، مکبری، دعاخوانی، هنرهای قرآنی شامل خوشنویسی و نقاشی آیات، قصه‌گویی قرآنی، ترجمه‌خوانی و قرائت نماز از دیگر رشته‌های این دوره از مسابقات است.

راهیابی برگزیدگان به مرحله کشوری

وی با اشاره به اهمیت این رقابت‌ها در شناسایی استعدادهای قرآنی استان گفت: برگزیدگان مرحله استانی در هر رشته انتخاب شده و برای حضور در مرحله کشوری هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» به استان همدان اعزام می‌شوند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان گیلان با تأکید بر نقش رویدادهای قرآنی در تقویت فعالیت‌های فرهنگی مساجد خاطرنشان کرد: مسابقات «مدهامتان» زمینه‌ساز تعمیق پیوند میان مساجد و نسل جوان است و در گسترش فعالیت‌های جمعی قرآنی و تقویت جریان‌های اصیل قرآنی در جامعه نقش مؤثری دارد.