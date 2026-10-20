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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۳

پیشرفت کشور در گرو تجهیز به علم و توانمندسازی نسل جوان است

پیشرفت کشور در گرو تجهیز به علم و توانمندسازی نسل جوان است

همدان- نماینده مردم اسدآباد در مجلس گفت: اگر خواهان تداوم حیات، پیشرفت و سربلندی کشور هستیم باید خود را به علوم گوناگون مجهز کنیم و زمینه رشد علمی و توانمندی نسل آینده را فراهم آوریم.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر رنجبر زاده پیش از ظهر سه شنبه در آیین افتتاح کانون فرهنگی تربیتی شهید «قاسم سلیمانی» اسدآباد با حضور وزیر آموزش و پرورش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام راحل (ره) حضور وزیر را در زادگاه سی جمال‌الدین اسدآبادی بیدارگر مشرق زمین گرامی داشت و اظهار کرد: حضور شخصیتی برخاسته از بدنه آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان در این خطه مایه خرسندی است.

وی با قدردانی از استاندار همدان و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان به دلیل حضور مستمر در شهرستان‌ها و پیگیری مسائل مناطق مختلف افتتاح پروژه‌های عمرانی و آموزشی را حاصل تلاش منسجم و هماهنگ مجموعه مدیریتی استان دانست و افزود: مسئولان استان در شرایطی که کشور با محدودیت‌های مختلف مواجه بود به نحوی عمل کردند که روند توسعه و پیشبرد پروژه‌ها متوقف نشود و مردم در مسیر سازندگی، استمرار خدمت رسانی را به وضوح احساس کنند.

نماینده مردم شهرستان اسدآباد در مجلس با اشاره به فداکاری شهدا در راه حفظ امنیت و استقلال کشور خاطرنشان کرد: امنیت امروز ایران و حرکت کشور در مسیر صحیح مرهون ایثار شهدایی است که در جنگ تحمیلی و عرصه‌های مختلف دفاع از میهن به درجه رفیع شهادت نائل آمدند اما در کنار پاسداشت این فداکاری‌ها باید برای استمرار پیشرفت و ماندگاری کشور نیز تلاش کنیم.

وی با استناد به اندیشه‌های سیدجمال‌الدین اسدآبادی درباره نقش علم و عدالت در حیات ملت‌ها و استواری حکومت‌ها تصریح کرد: اگر می‌خواهیم کشور در مسیر پیشرفت و اقتدار باقی بماند باید عدالت را در همه عرصه‌ها محقق کنیم و زمینه برخورداری همه مردم از فرصت‌های برابر را فراهم آوریم.

رنجبر زاده با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور بر تحقق عدالت آموزشی و گسترش عدالت در سطوح مختلف جامعه اظهار کرد: اگر خواهان تداوم حیات، پیشرفت و سربلندی کشور هستیم باید خود را به علوم گوناگون مجهز کنیم و زمینه رشد علمی و توانمندی نسل آینده را فراهم آوریم.

وی افزود: امنیت کشور و بسیاری از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف حاصل دانش، تخصص و توانمندی دانش‌آموزان، دانشگاه‌ها و مدارس کشور است و افتخارات علمی و ظرفیت‌های استقلال و خوداتکایی ایران ریشه در نظام آموزشی و تلاش معلمان و دانش‌آموزانی دارد که مسیر پیشرفت را از کلاس‌های درس آغاز می‌کنند.

نماینده مردم شهرستان اسدآباد در مجلس ادامه داد: توجه همه ما باید بر این باشد که هیچ دانش آموزی در مسیر علم‌آموزی از تحصیل و پیشرفت بازنماند و فراهم کردن شرایط مناسب برای آموزش همه فرزندان ایران از مهم‌ترین مسئولیت‌هایی است که باید با جدیت دنبال شود.

وی با قدردانی از خیّرین مدرسه ساز و نقش بی دلیل خیران در توسعه فضاهای آموزشی بر ضرورت گسترش حمایت‌های خیرخواهانه از دانش‌آموزان مستعد و نخبه تاکید کرد و گفت: همان‌طور که خیّرین در مدرسه سازی پیشگام هستند باید شرایطی فراهم شود تا از دانش‌آموزان نخبه و مستعد نیز حمایت کنند و زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای آنها را فراهم آورند.

رنجبر زاده اضافه کرد: کشور از ظرفیت علمی بالایی برای درخشش در سطح جهان برخوردار است و با شناسایی استعدادها و حمایت هدفمند می‌توان گام‌های موثرتری برداشت.

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی و تلاش دشمنان برای ایجاد مانع در مسیر توسعه ایران اظهار کرد: دشمن با اعمال تحریم‌ها تلاش می‌کند مانع پیشرفت و استقلال کشور شود اما ملت ایران با تکیه بر آرمان‌های شهدا و عزم راسخ خود مسیر خوداتکایی را ادامه خواهد داد و با اتکا به خون شهدا اجازه نخواهیم داد فشارها مسیر توسعه ایران را تغییر دهد.

نماینده مردم شهرستان اسدآباد در مجلس در پایان با تاکید بر ضرورت حفظ اتحاد و انسجام ملی و همکاری میان قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: دولت، مجلس و قوه قضائیه باید همچون دانه‌های تسبیح در کنار یکدیگر قرار گیرند و با همدلی و هماهنگی کامل برای حل مشکلات مردم و پیشبرد برنامه‌های کشور تلاش کنند.

کد مطلب 6983854

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