پیشرفت کشور در گرو تجهیز به علم و توانمندسازی نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر رنجبر زاده پیش از ظهر سه شنبه در آیین افتتاح کانون فرهنگی تربیتی شهید «قاسم سلیمانی» اسدآباد با حضور وزیر آموزش و پرورش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و امام راحل (ره) حضور وزیر را در زادگاه سی جمال‌الدین اسدآبادی بیدارگر مشرق زمین گرامی داشت و اظهار کرد: حضور شخصیتی برخاسته از بدنه آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان در این خطه مایه خرسندی است.

وی با قدردانی از استاندار همدان و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان به دلیل حضور مستمر در شهرستان‌ها و پیگیری مسائل مناطق مختلف افتتاح پروژه‌های عمرانی و آموزشی را حاصل تلاش منسجم و هماهنگ مجموعه مدیریتی استان دانست و افزود: مسئولان استان در شرایطی که کشور با محدودیت‌های مختلف مواجه بود به نحوی عمل کردند که روند توسعه و پیشبرد پروژه‌ها متوقف نشود و مردم در مسیر سازندگی، استمرار خدمت رسانی را به وضوح احساس کنند.

نماینده مردم شهرستان اسدآباد در مجلس با اشاره به فداکاری شهدا در راه حفظ امنیت و استقلال کشور خاطرنشان کرد: امنیت امروز ایران و حرکت کشور در مسیر صحیح مرهون ایثار شهدایی است که در جنگ تحمیلی و عرصه‌های مختلف دفاع از میهن به درجه رفیع شهادت نائل آمدند اما در کنار پاسداشت این فداکاری‌ها باید برای استمرار پیشرفت و ماندگاری کشور نیز تلاش کنیم.

وی با استناد به اندیشه‌های سیدجمال‌الدین اسدآبادی درباره نقش علم و عدالت در حیات ملت‌ها و استواری حکومت‌ها تصریح کرد: اگر می‌خواهیم کشور در مسیر پیشرفت و اقتدار باقی بماند باید عدالت را در همه عرصه‌ها محقق کنیم و زمینه برخورداری همه مردم از فرصت‌های برابر را فراهم آوریم.

رنجبر زاده با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور بر تحقق عدالت آموزشی و گسترش عدالت در سطوح مختلف جامعه اظهار کرد: اگر خواهان تداوم حیات، پیشرفت و سربلندی کشور هستیم باید خود را به علوم گوناگون مجهز کنیم و زمینه رشد علمی و توانمندی نسل آینده را فراهم آوریم.

وی افزود: امنیت کشور و بسیاری از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف حاصل دانش، تخصص و توانمندی دانش‌آموزان، دانشگاه‌ها و مدارس کشور است و افتخارات علمی و ظرفیت‌های استقلال و خوداتکایی ایران ریشه در نظام آموزشی و تلاش معلمان و دانش‌آموزانی دارد که مسیر پیشرفت را از کلاس‌های درس آغاز می‌کنند.

نماینده مردم شهرستان اسدآباد در مجلس ادامه داد: توجه همه ما باید بر این باشد که هیچ دانش آموزی در مسیر علم‌آموزی از تحصیل و پیشرفت بازنماند و فراهم کردن شرایط مناسب برای آموزش همه فرزندان ایران از مهم‌ترین مسئولیت‌هایی است که باید با جدیت دنبال شود.

وی با قدردانی از خیّرین مدرسه ساز و نقش بی دلیل خیران در توسعه فضاهای آموزشی بر ضرورت گسترش حمایت‌های خیرخواهانه از دانش‌آموزان مستعد و نخبه تاکید کرد و گفت: همان‌طور که خیّرین در مدرسه سازی پیشگام هستند باید شرایطی فراهم شود تا از دانش‌آموزان نخبه و مستعد نیز حمایت کنند و زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای آنها را فراهم آورند.

رنجبر زاده اضافه کرد: کشور از ظرفیت علمی بالایی برای درخشش در سطح جهان برخوردار است و با شناسایی استعدادها و حمایت هدفمند می‌توان گام‌های موثرتری برداشت.

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی و تلاش دشمنان برای ایجاد مانع در مسیر توسعه ایران اظهار کرد: دشمن با اعمال تحریم‌ها تلاش می‌کند مانع پیشرفت و استقلال کشور شود اما ملت ایران با تکیه بر آرمان‌های شهدا و عزم راسخ خود مسیر خوداتکایی را ادامه خواهد داد و با اتکا به خون شهدا اجازه نخواهیم داد فشارها مسیر توسعه ایران را تغییر دهد.

نماینده مردم شهرستان اسدآباد در مجلس در پایان با تاکید بر ضرورت حفظ اتحاد و انسجام ملی و همکاری میان قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: دولت، مجلس و قوه قضائیه باید همچون دانه‌های تسبیح در کنار یکدیگر قرار گیرند و با همدلی و هماهنگی کامل برای حل مشکلات مردم و پیشبرد برنامه‌های کشور تلاش کنند.