به گزارش خبرنگار مهر، آزمان کادری، پیش از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران، حمایت از فعالیت‌های ورزشی جانبازان و توان‌یابان را ضرورتی انسانی و اجتماعی دانست و بر لزوم فراهم‌کردن زمینه مشارکت گسترده‌تر این افراد در ورزش همگانی و قهرمانی تأکید کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ورامین با تبریک هفته تربیت‌بدنی و ورزش به ورزشکاران، جانبازان و توان‌یابان اظهار کرد: ورزش برای این افراد تنها راهی برای حفظ سلامت جسمانی نیست، بلکه فرصتی برای نشان‌دادن اراده، توانایی و غلبه بر محدودیت‌هاست و می‌تواند زمینه دستیابی آنان به موفقیت‌های ارزشمند را فراهم کند.

کادری با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی جانبازان و توان‌یابان افزود: حضور این افراد در رشته‌های مختلف نشان می‌دهد که قهرمانی صرفاً به نداشتن محدودیت‌های جسمی وابسته نیست، بلکه پشتکار و توانایی عبور از دشواری‌ها نیز در دستیابی به موفقیت نقش دارد؛ دستاوردهای این ورزشکاران می‌تواند پیام‌آور امید و خودباوری برای جامعه باشد.

وی توسعه فعالیت‌های ورزشی را در بهبود شرایط زندگی جانبازان و توان‌یابان مؤثر دانست و بیان کرد: ورزش علاوه بر کمک به سلامت جسمانی، می‌تواند وضعیت روحی و روانی افراد را بهبود بخشد، اعتمادبه‌نفس و استقلال فردی آنان را تقویت کند و فرصت بیشتری برای ارتباط و مشارکت اجتماعی در اختیارشان قرار دهد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین با تأکید بر مسئولیت هیئت‌های ورزشی مرتبط خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی هدفمند، تدوین طرح‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، شناسایی استعدادهای ورزشی و پشتیبانی از ورزشکاران مستعد باید در اولویت فعالیت این هیئت‌ها قرار گیرد تا مسیر پیشرفت در ورزش همگانی و قهرمانی برای جانبازان و توان‌یابان هموارتر شود.

کادری برگزاری منظم مسابقات در سطح شهرستان و مناطق مختلف را از راهکارهای تقویت انگیزه ورزشکاران و شناسایی استعدادهای جدید برشمرد و گفت: تحقق این هدف به همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، اداره بهزیستی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دیگر نهادهای مسئول نیاز دارد تا حمایت از ورزشکاران به یک مجموعه محدود نماند.

وی با اشاره به ضرورت مناسب‌سازی امکانات ورزشی برای این گروه از ورزشکاران اظهار کرد: دسترسی به فضاها و تجهیزات متناسب با نیازهای جانبازان و توان‌یابان از الزامات توسعه ورزش آنان است و استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول می‌تواند بخشی از موانع مشارکت ورزشی را کاهش دهد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین تشکیل شورای مشورتی با حضور پیشکسوتان، قهرمانان، کارشناسان و صاحب‌نظران را نیز در بهبود برنامه‌ریزی‌ها مؤثر دانست و افزود: استفاده از تجربه ورزشکاران نخبه و پیشکسوتان می‌تواند به شناسایی مشکلات، ارائه راهکارهای کاربردی و تعیین اولویت‌های اجرایی کمک کند؛ همچنین هماهنگی مستمر با فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان در سطح استان و کشور اهمیت دارد.

کادری با تأکید بر پیگیری مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۹۸ درباره حمایت از ورزش جانبازان و توان‌یابان تصریح کرد: اجرای این مصوبات باید با جدیت دنبال شود تا زمینه تقویت حمایت‌های مادی و معنوی، توسعه فعالیت هیئت‌های ورزشی و تأمین امکانات موردنیاز در شهرستان‌ها و مناطق مختلف فراهم شود.

وی همچنین مشارکت خانواده‌های جانبازان و توان‌یابان در برنامه‌های ورزشی و اجتماعی را حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: گسترش ورزش همگانی و قهرمانی باید به شکلی دنبال شود که خانواده‌های این ورزشکاران نیز فرصت حضور در فعالیت‌ها را داشته باشند؛ اقدامی که می‌تواند به افزایش نشاط، همدلی و تقویت پیوندهای اجتماعی کمک کند.

کادری در پایان با قدردانی از جانبازان و توان‌یابان ورزشکار خاطرنشان کرد: جانبازانی که برای دفاع از میهن از سلامت و توان جسمی خود گذشتند و توان‌یابانی که در عرصه ورزش برای کشور افتخار کسب می‌کنند، شایسته حمایت و توجه هستند و باید فرصت‌های برابر برای شکوفایی استعدادها و مشارکت مؤثر آنان در جامعه فراهم شود.