تقویت سامانه بارشی در آذربایجان غربی؛ احتمال سیلابی شدن رودخانه ها

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رگبار متناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش باد و کاهش دما از روز چهارشنبه آذربایجان‌غربی را فرا می‌گیرد و همه مناطق استان تحت پوشش این سامانه قرار گرفته و تا پایان هفته جاری اثرات مخاطره ادامه دارد.

وی افزود: با توجه به احتمال آبگرفتگی معابر شهری و روستایی، احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها توصیه های لازم در قالب هشدار ارایه شده است.

رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: در این راستا آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران لازم است و خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و اجتناب از فعالیت های کوهنوردی، پرهیز از سفرهای غیر ضروری و احتیاط در ترددهای شهری و جاده ای از موضوعات قابل توجه در هفته جاری است.

صابری اضافه کرد: احتمال خسارت به سازه های موقت و بناهای نیمه کاره در اثر تندباد لحظه ای نیز وجود دارد و لازم است شهروندان نسبت به استحکام سازه های موقت و تبلیغاتی اقدام کنند.

وی با اشاره به وضعیت بارش‌ها در شبانه روز گذشته گفت: رگبارهای خفیف و پراکنده باران در برخی نقاط استان گزارش شده، به طوری که ایستگاه نالوس در اشنویه با ۲.۴ میلی متر بیشترین مقدار بارش را به خود اختصاص داد.

رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: طبق بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با تضعیف این امواج، طی امروز دوشنبه و فردا سه شنبه جو آرامی در سطح استان پیش بینی می‌شود، هرچند با توجه به رطوبت نسبی مناسب در منطقه، احتمال بارش پراکنده در برخی نقاط استان وجود دارد.

وی افزود: از روز چهارشنبه و با تقویت امواج بارشی، دامنه بارش‌ها در آذربایجان‌غربی گسترش می‌یابد و این وضعیت تا اواخر وقت پنجشنبه با رگبارهای متناوب باران، رعدوبرق و وزش باد در مناطق مختلف استان ادامه خواهد داشت.

صابری گفت: در شبانه‌روز گذشته، چالدران با دمای ۶ درجه سردترین و باروق با ۲۹.۵ درجه گرم‌ترین نقاط آذربایجان‌غربی بودند و دمای ارومیه نیز بین ۱۰.۵ تا ۲۳.۵ درجه سلسیوس نوسان داشت.