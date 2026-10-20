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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

افتتاح سالن مدیریت بحران و مجموعه چندمنظوره‌ در پاکدشت

افتتاح سالن مدیریت بحران و مجموعه چندمنظوره‌ در پاکدشت

پاکدشت- سالن مدیریت بحران و مجموعه چندمنظوره‌ای با ۴۵ میلیارد تومان در پاکدشت افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یک مجموعه چندمنظوره شامل سالن مدیریت بحران، فضاهای اداری و سالن کشتی، با هزینه‌ای معادل ۴۵ میلیارد تومان در مسکن مهر امام رضا(ع) پاکدشت و با حضور محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، به بهره‌برداری رسید.

زیربنای این مجموعه ۱۶۵۰ مترمربع است و اعتبار آن، معادل ۴۵۰ میلیارد ریال، از محل اعتبارات ارزش افزوده تأمین شده است.

بر اساس این گزارش، افزون بر سالن مدیریت بحران، در این مجموعه فضاهای اداری، سالن کشتی، زمین بازی و امکانات جانبی نیز پیش‌بینی شده است. به این ترتیب، پروژه هم کارکرد مدیریتی و امدادی دارد و هم بخشی از نیاز ورزشی و تفریحی ساکنان منطقه را پوشش می‌دهد.

استانداری تهران هدف از اجرای این طرح را تقویت زیرساخت‌های مدیریت بحران و گسترش امکانات عمومی و ورزشی شهرستان اعلام کرده است. وجود سالن اختصاصی مدیریت بحران معمولاً امکان هماهنگی سریع‌تر دستگاه‌های امدادی و اجرایی را در شرایط اضطراری فراهم می‌کند.

این افتتاح در ادامه برنامه سفر استاندار تهران به پاکدشت انجام شد؛ سفری که در چارچوب برنامه «سفرهای شهرستانی» استاندار برگزار می‌شود.

کد مطلب 6983859

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