کتاب «جواهری در خانه» با محوریت تربیت دینی فرزندان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد حیدرزاده از انتشار کتاب «جواهری در خانه» توسط انتشارات خادم‌الرضا(ع) قم خبر داد و اظهار کرد: این کتاب در ۲۷۲ صفحه به قلم حجت‌الاسلام‌والمسلمین مهدی دانشمند، از نویسندگان و خطبای حوزه علمیه، منتشر شده است.



وی با اشاره به محتوای این اثر افزود: کتاب «جواهری در خانه» حاصل سال‌ها تأمل، تجربه و دغدغه‌مندی نویسنده در حوزه تربیت است و با رویکردی کاربردی به یکی از مهم‌ترین مسائل جوامع انسانی، یعنی تربیت فرزند در محیط خانواده، می‌پردازد.



مدیر انتشارات خادم‌الرضا(ع) با بیان اینکه ارائه الگویی صحیح برای تربیت دینی فرزندان از اهداف انتشار این کتاب است، تصریح کرد: این اثر با هدف پاسخ‌گویی به دغدغه‌های خانواده‌ها، مربیان و علاقه‌مندان حوزه تربیت اسلامی تدوین شده و درصدد تقویت جایگاه تربیت در خانواده و ترویج سبک زندگی اسلامی است.



حیدرزاده با تأکید بر ضرورت توجه به تربیت دینی نسل جدید گفت: در این کتاب، فرزندپروری آگاهانه بر پایه آموزه‌های دینی مورد توجه قرار گرفته و نویسنده با تکیه بر معارف اصیل اسلامی و توجه به ویژگی‌های رشدی و روان‌شناختی کودکان، راهکارهایی ملموس و کاربردی را در اختیار والدین و مربیان قرار داده است.



آموزش مفاهیم دینی متناسب با دنیای کودک



وی یکی از ویژگی‌های کتاب «جواهری در خانه» را پرداختن به شیوه آموزش مفاهیم دینی به کودکان دانست و اظهار کرد: انتقال مفاهیم دینی بدون توجه به زبان و سطح درک کودک ممکن است به برداشت‌های نادرست منجر شود، ازاین‌رو در این اثر، موضوعاتی همچون آشنایی کودک با خداوند، عبادت، محبت اهل‌بیت(ع) و نحوه مواجهه با پرسش‌های حساس دینی، با نگاهی واقع‌بینانه، مهربانانه و متناسب با دنیای کودکان تبیین شده است.



مدیر انتشارات خادم‌الرضا(ع) افزود: والدینی که در زمینه موضوعاتی همچون محبت و انضباط، دین، اخلاق، دوستی، عبادت و سبک زندگی با پرسش‌های تربیتی مواجه هستند، از مخاطبان اصلی این کتاب به شمار می‌روند.



حیدرزاده ادامه داد: این اثر تلاش می‌کند پاسخی منسجم، فطرت‌محور و مبتنی بر معارف اسلامی به دغدغه‌های تربیتی خانواده‌ها ارائه دهد؛ رویکردی که نه بر تحمیل باورها استوار است و نه از سهل‌انگاری در تربیت حمایت می‌کند.



وی با اشاره به نقش خانواده در شکل‌گیری شخصیت فرزندان خاطرنشان کرد: تربیت فرزند به معنای ساختن آینده است و خانواده به‌عنوان نخستین و عمیق‌ترین محیط آموزشی انسان، نقشی اساسی در شکل‌گیری شخصیت، باورها و سبک زندگی افراد دارد.



سرفصل‌های کتاب «جواهری در خانه»



مدیر انتشارات خادم‌الرضا(ع) با تشریح ساختار این کتاب گفت: این اثر در فصل‌هایی با عناوین «درآمدی بر تربیت؛ معنا، زمان و تفسیر»، «عاطفه، روان و امنیت درونی کودک»، «کودک و جهان پیرامون؛ از رابطه تا مسئولیت»، «ساختن انسان درون؛ اخلاق و فضیلت»، «ایمان در خانه» و «فرجام سخن؛ سیمای تربیت اسلامی» تنظیم شده است.



حیدرزاده افزود: مفهوم تربیت و مراحل سه‌گانه آن، شناسایی و شکوفاسازی استعدادهای فرزندان، تربیت عاطفی، پرورش روان و سلامت روان کودک، نشانه‌های ضعف و اختلالات روانی کودکان، اهمیت تربیت اجتماعی، ارتباطات انسانی و نقش آن در تربیت، مهارت‌های برقراری ارتباط مؤثر و پرورش حس مسئولیت‌پذیری از جمله موضوعات مطرح‌شده در این کتاب است.



وی ادامه داد: راهکارهای کمک به فرزندان در انتخاب دوست، پرورش گرایش‌های والای انسانی و دینی، تقویت فضایل اخلاقی و زمان مناسب آشنایی کودکان با مسائل دینی نیز از دیگر مباحث این اثر به شمار می‌رود.



مدیر انتشارات خادم‌الرضا(ع) با اشاره به گروه‌های مخاطب این کتاب اظهار کرد: افزون بر والدین، مربیان، معلمان، مشاوران خانواده و فعالان فرهنگی نیز می‌توانند از مطالب این اثر برای شناخت بهتر دنیای کودک و نوجوان و ایجاد پیوند میان آموزه‌های دینی و واقعیت‌های تربیتی بهره ببرند.