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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

گلر جوان چشم قلعه‌نویی را گرفت؛

انتخاب های جدید سرمربی تیم ملی فوتبال از استقلال

انتخاب های جدید سرمربی تیم ملی فوتبال از استقلال

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تصمیم به دعوت از چند بازیکن جدید از استقلال برای تجربه حضور در اردوی آبان ماه را گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از گذشت ۹ هفته از رقابت های فصل جاری لیگ برتر به تماشای چند بازی در ورزشگاه ها رفت تا همین امر باعث ایجاد تصمیمات جدیدی در اعلام لیست بازیکنان برای اردوی آبان ماه شود.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که ابتدا بازی سپاهان با شمس آذر در قزوین و سپس دیدار استقلال با گل گهر را در شهرقدس تماشا کرد از عملکرد چند بازیکن جوان به وجد امده و می خواهد آنها را برای نخستین بار به اردوی تیم ملی دعوت کند.

ادیب زارعی دروازه بان ۲۳ ساله شمس آذر و اسماعیل قلی زاده هافبک ۲۰ ساله استقلال تهران جزو بازیکنانی هستند که نظر مثبت قلعه نویی را دریافت کرده اند تا در لیست جدید بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی بزرگسالان قرار بگیرند.

شایان ذکر است فیفادی، از ۱۸ تا ۲۶ آبان ۱۴۰۵ (۹ تا ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶) برگزار می‌شود که در این بازه، تیم‌های ملی بزرگسالان حداکثر دو مسابقه می‌توانند انجام دهند.

کد مطلب 6983864

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