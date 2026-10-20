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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۵

حرم شاهچراغ(ع) در سوگ بانوی دو عالم؛ عطر فاطمیه در شیراز می‌پیچد

حرم شاهچراغ(ع) در سوگ بانوی دو عالم؛ عطر فاطمیه در شیراز می‌پیچد

شیراز- مراسم عزاداری ایام فاطمیه از ۲۹ مهر تا ۲ آبان‌ماه، با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین حدادپور جهرمی و مرثیه‌سرایی مداحان اهل‌بیت(ع)، در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری ایام فاطمیه از چهارشنبه ۲۹ مهرماه تا شنبه ۲ آبان‌ماه، همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) در شیراز برگزار خواهد شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین حدادپور جهرمی به ایراد سخنرانی می‌پردازد و قرائت دعا و مرثیه‌سرایی نیز به ترتیب در روزهای چهارشنبه توسط سید حجت بحرالعلومی، پنجشنبه توسط مرتضی طاهری، جمعه توسط صادق آهنگران و شنبه توسط محمدامین تسلیمیان انجام می‌شود.

این مراسم با هدف گرامیداشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و با حضور سوگواران و ارادتمندان اهل‌بیت(ع) در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) برگزار می‌شود.

کد مطلب 6983868

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