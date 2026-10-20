به گزارش خبرنگار مهر، مراسم عزاداری ایام فاطمیه از چهارشنبه ۲۹ مهرماه تا شنبه ۲ آبان‌ماه، همزمان با اقامه نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) در شیراز برگزار خواهد شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین حدادپور جهرمی به ایراد سخنرانی می‌پردازد و قرائت دعا و مرثیه‌سرایی نیز به ترتیب در روزهای چهارشنبه توسط سید حجت بحرالعلومی، پنجشنبه توسط مرتضی طاهری، جمعه توسط صادق آهنگران و شنبه توسط محمدامین تسلیمیان انجام می‌شود.

این مراسم با هدف گرامیداشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و با حضور سوگواران و ارادتمندان اهل‌بیت(ع) در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) برگزار می‌شود.