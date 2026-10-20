به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری منطقه ۶ و فرهنگسرای سرو، آئین افتتاح هشتمین نمایشگاه گروهی عکس «عکاسان آزاد» با عنوان «طبیعت بی‌جان» با ارائه ۳۳ اثر از ۲۶ عکاس ایرانی و خارجی، پنجشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۷ در نگارخانه سرو برگزار می‌شود. هم‌زمان با افتتاحیه، نشست تخصصی عکاسی با محوریت سبک «طبیعت بی‌جان» برگزار خواهد شد.

گروه «عکاسان آزاد» در سال ۱۳۹۳ با هدف رشد و توسعه عکاسی در سبک‌های مختلف و با مشارکت دانشجویان رشته عکاسی شکل گرفت. داوری تصاویر ارسالی، معرفی عکاسان ایران و جهان، برگزاری مسابقات ماهانه با اهدای جایزه، انتخاب عکس ماه، سال و برپایی نمایشگاه‌های گروهی در داخل و خارج از کشور، از جمله فعالیت‌های این گروه است. این مجموعه با بیش از ۷۱ هزار کاربر از ۶۰ کشور جهان فعالیت می‌کند.

در این نمایشگاه، آثاری از عکاسانی چون ثریا اجلال، خدیجه ناصری، افسانه زرنگار، تارا فراهانی، شبنم ساحلی، ساینا فرزانه ثابت، فریبا زاغی خوانساری، ایسان صدرزاده احمدی، نعیمه مجذوبی، میترا پورمجیب، منظر عقدایی، مهشید صابرپور، فروغ هاوش، فریبا ابراهیمی، مهرداد اعتمادی، پاکنوش کاظمی، پرهام صنیعی، حسام فرزانه ثابت، رضا کاردان، سعید انوری، رضا تاجیک، علی قاسمی، ناصح علی عبدولا، حامد یابنده جهرمی، رضا حق‌جوی و علیرضا ناصری به نمایش درمی‌آید.

علاقه‌مندان می‌توانند از دوم تا ششم آبان‌، ساعت ۹ تا ۱۶ از این نمایشگاه در نگارخانه سرو بازدید کنند. آئین اختتامیه نیز چهارشنبه ششم آبان‌ ساعت ۱۷ در فرهنگسرای سرو برگزار خواهد شد. فرهنگسرای سرو خیابان ولیعصر (عج)، ضلع شمالی پارک ساعی، کوچه ساعی دوم، پلاک ۲ واقع است.