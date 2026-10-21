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۲۹ مهر ۱۴۰۵، ۸:۱۳

کمبودی در کالاهای اساسی نداریم؛ بازار تحت کنترل است

کمبودی در کالاهای اساسی نداریم؛ بازار تحت کنترل است

عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران گفت: بازار تحت کنترل و رصد است و بر اساس آمارهای موجود، در حال حاضر با کمبود کلی کالا مواجه نیستیم.

حمیدرضا رستگار، عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کشور همچنان در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد، گفت: با وجود دشواری‌های موجود، به‌واسطه نظارت‌ها، پیگیری‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، بازار تحت کنترل و رصد قرار دارد.

رستگار درباره وضعیت نظارت بر بازار کالاهای اساسی و احتمال بروز کمبود در پی انتشار شایعاتی درباره تداوم جنگ اظهار کرد: جنگ ما هنوز تمام نشده و جنگ اقتصادی همچنان ادامه دارد. شاید اکنون در یکی از سخت‌ترین شرایط جنگی قرار داشته باشیم، اما با نظارت و برنامه‌ریزی جمعی دستگاه‌های مختلف، آثار این اقدامات در کنترل بازار قابل مشاهده است.

وی افزود: با توجه به نظارت‌ها، پیگیری‌ها و هماهنگی‌های بین دستگاهی، بازار تحت کنترل و رصد است و بر اساس آمارهای موجود، در حال حاضر با کمبود کلی کالا مواجه نیستیم.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران تاکید کرد: مسئله اصلی، افزایش قیمت‌هاست که باید با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده کنترل شود.

کد مطلب 6983876
سمیه رسولی

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