به گزارش خبرنگار مهر،‌ حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، امروز در سومین جشنواره جایزه ملی ثریا که در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد، با اشاره به نقش علم و دانشگاه در پیشرفت کشور اظهار کرد: آنچه امروز در حرکت انقلاب اسلامی شاهد هستیم، رشد علمی کشور است؛ مسیری که دستاوردهای ارزشمندی در عرصه‌های مختلف به همراه داشته است.

وی با اشاره به تقابل قدرت‌های سلطه‌گر با ملت ایران افزود: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، هدف دشمنان قرار دادن قدرت کشوری بود که به الگویی از مقاومت و پیشرفت در میان کشورها تبدیل شده است.

رستمی با اشاره به شهادت فرماندهان نظامی و دانشمندان ایرانی در جریان این حملات تصریح کرد: در نخستین روز جنگ ۱۲ روزه، بیش از ۱۲ دانشمند ایرانی که هرکدام در عرصه‌ای از پیشرفت علمی کشور سرآمد بودند، هدف حمله قرار گرفتند. در جنگ ۴۰ روزه نیز شمار زیادی از دانشجویان، دانشمندان و محققان به شهادت رسیدند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با بیان اینکه مقابله با پیشرفت علمی کشورها، رویکردی مسبوق به سابقه در سیاست‌های قدرت‌های سلطه‌گر است، خاطرنشان کرد: در جریان اشغال عراق نیز شاهد فشار بر دانشمندان برجسته این کشور و حذف نیروهای علمی بودیم؛ روندی که به جای فراهم کردن زمینه پیشرفت، مانع توسعه علمی عراق شد.

وی با تأکید بر دستاوردهای علمی جمهوری اسلامی ایران گفت: رشد علمی کشور یکی از افتخارات انقلاب اسلامی است و آمارها نیز بیانگر تحولات چشمگیر در برخی حوزه‌هاست. برای نمونه، شمار متخصصان زن در حوزه پزشکی نسبت به ابتدای انقلاب ۴۰ برابر شده است؛ در حالی که جمعیت کشور حدود دو و نیم برابر افزایش یافته و شمار متخصصان مرد نیز هفت برابر شده است.

رستمی با اشاره به نقش جریان علمی کشور در تقویت توان بازدارندگی ایران بیان کرد: دستاوردهای علمی، جایگاه علمی کشور، استنادات علمی و تولید آثار پراستناد در سطح بین‌المللی، مجموعه‌ای از افتخارات را برای ایران رقم زده است که باید در خدمت ملت‌ها قرار گیرد.

لزوم توجه ویژه به دانشجویان بین‌المللی

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به سیاست جمهوری اسلامی ایران در زمینه پذیرش دانشجویان خارجی اظهار کرد: پذیرش دانشجویان بین‌المللی و میزبانی از دانشجویان کشورهای مختلف در دانشگاه‌های ایران باید با هدف انتقال دانش تولیدشده و گسترش همکاری‌های علمی، به‌ویژه با کشورهای مسلمان، همسایه و ملت‌های مقاوم، دنبال شود.

وی با اشاره به حضور دانشجویان عراقی در دانشگاه‌های ایران گفت: عراق نخستین کشور اعزام‌کننده دانشجو به ایران است و ما از میزبانی دانشجویان این کشور دوست و برادر و همچنین دانشجویان سایر کشورها افتخار می‌کنیم.

رستمی ادامه داد: دانشجویان عراقی فرصت تحصیل در کشورهای مختلفی از جمله اردن، مصر و ترکیه را دارند، اما ایران را برای ادامه تحصیل و ارتقای علمی خود انتخاب می‌کنند. این انتخاب، با وجود شرایط موجود و تلاش‌هایی که برای تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران در عرصه جنگ شناختی صورت می‌گیرد، نشان‌دهنده ظرفیت‌ها و ویژگی‌هایی است که دانشجویان در دانشگاه‌های کشور مشاهده می‌کنند.

وی با تأکید بر مسئولیت سنگین مدیران دانشگاه‌ها در قبال دانشجویان خارجی افزود: دانشگاه‌ها موظف‌اند از نظر علمی، تربیتی، فرهنگی و اخلاقی توجه ویژه‌ای به این دانشجویان داشته باشند و زمینه تربیت دانش‌آموختگانی شایسته را فراهم کنند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تصریح کرد: دانشجویان بین‌المللی پس از بازگشت به کشورهای خود باید سفیران دانش، اخلاق، پیشرفت و عظمت دانشگاه‌ها و جریان علمی ایران باشند و بتوانند تجربه تحصیل در دانشگاه‌های ایرانی را به‌عنوان تجربه‌ای ارزشمند به دیگران منتقل کنند.

وی با اشاره به جایگاه فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های ایران در برخی حوزه‌های تخصصی، به‌ویژه پزشکی، گفت: تحصیل در دانشگاه‌های ایران برای دانشجویانی که این کشور را انتخاب کرده‌اند، باید به‌عنوان شاخصی از توانمندی و تخصص شناخته شود و تحقق این هدف، بخشی از رسالت دانشگاه‌های کشور است.

دانشجویان بین‌المللی نیازمند حمایت‌های متناسب با شرایط خود هستند

رستمی با تأکید بر ضرورت ارائه خدمات متناسب به دانشجویان بین‌المللی خاطرنشان کرد: نمی‌توان دانشجویان خارجی را صرفاً مشابه سایر دانشجویان دانست و به ارائه خدمات یکسان اکتفا کرد؛ چراکه در قبال این دانشجویان مسئولیت‌های ویژه‌ای تعریف شده و باید امکانات و ظرفیت‌های متناسب با انتخاب آنان فراهم شود.

وی افزود: دانشگاه‌ها باید به‌گونه‌ای عمل کنند که دانشجویان بین‌المللی در دوران تحصیل از حمایت‌های علمی، فرهنگی و تربیتی مناسب برخوردار شوند و دانشگاه‌ها نیز بتوانند به رسالت خود در زمینه گسترش تعاملات علمی بین‌المللی عمل کنند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در ادامه به ساختار سیاست‌گذاری در حوزه دانشجویان بین‌المللی اشاره کرد و گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه دارای سازوکار سیاست‌گذاری کلان است که با مشارکت دستگاه‌های مختلف فعالیت می‌کند.

وی افزود: سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی، جامعه‌المصطفی و دستگاه‌های مرتبط از جمله نیروی انتظامی و وزارت امور خارجه در این حوزه نقش‌آفرینی می‌کنند.

رستمی با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های مختلف از زمان پذیرش دانشجوی خارجی تا پایان تحصیل، اقامت و بازگشت وی به کشور مبدأ گفت: هماهنگی میان این مجموعه‌ها برای حمایت از دانشجویان بین‌المللی و تدوین سیاست‌های مناسب ضروری است و در این زمینه اقداماتی برای ایجاد سازوکارهای حمایتی و تعیین مسیرهای اجرایی انجام شده است.