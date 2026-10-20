افراد سودجو همکار در سقط جنین غیرقانونی شناسایی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی ارزنده ظهر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان ملایر با اشاره به اهمیت مقوله فرزند آوری، اظهار کرد: دوام نسل بشر در گرو فرزند آوری است و خداوند متعال فرزند را زینت والدین دانسته است.

وی نسبت به سقط جنین در شهرستان ملایر هشدار داد و افزود: باید مراکز امنیتی در این زمینه ورود جدی داشته باشند و افراد سودجو، پزشکان و عطاری‌هایی که به صورت غیرقانونی در زمینه سقط جنین با خانواده‌ها همکاری می‌کنند در اسرع وقت شناسایی شوند و برخورد جدی قانونی با آنها انجام شود.

امام جمعه ملایر بر ضرورت برگزاری همایش‌های تخصصی از سوی ادارات برای کارکنانی که در سن فرزند آوری هستند تاکید کرد و از شهرداری خواست که غرفه ثابت و مسقفی تحت عنوان «غرفه فرزندآوری» در تجمعات شبانه در مرکز شهر ایجاد کند.

حجت الاسلام ارزنده به نقش مهم آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی در زمینه فرهنگ سازی در مقوله ازدواج آسان و فرزند آوری اشاره کرد و افزود: کارشناسان باید برای نسل نوجوان و جوان اهمیت این موضوع‌ها بپردازند همچنین در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی باید مشاورانی بانوان باردار را به حفظ جنین خود ترغیب و از سقط جنین پیشگیری کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با تغییر نام بیمارستان «امام حسین(ع)» ملایر، تصریح کرد: حفظ حرمت نام مقدس ائمه(ع) برای ما در اولویت قرار دارد و باید تدابیری اندیشیده بشود که با آرم و یا با اسامی اختصار مشخصه بیمارستان امام حسین(ع) روی اقلام و مکاتبات و وسایل مربوط ثبت شود، تا خدایی نکرده حرمت این نام شکسته نشود.

در زمینه فرزندآوری نیازمند ایجاد یک موج گسترده هستیم

فرماندار ملایر در این جلسه با بیان اینکه مقوله مهم فرزند آوری بارها مورد تاکید رهبر شهید انقلاب بوده است، اظهار کرد: قوانین وضع شده در این رابطه ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دارد و فرزند آوری و افزایش نرخ جمعیت یک مسئله مهم ملی و همه جانبه است.

سعید کتابی با تاکید بر اینکه باید در زمینه فرزند آوری یک موج جهادی و گسترده در سطح جامعه ملایر ایجاد کنیم، افزود: در این زمینه نیازمند تدوین برنامه‌های بلند مدت و انجام اقدامات زیرساختی و مطالعاتی در زمینه ساختار سنی، پراکندگی جمعیت و سن ازدواج و مشکلات آسیب‌های اجتماعی هستیم.

وی با بیان اینکه موضوع فرزند آوری یک مقوله مهم فرابخشی است و باید در این زمینه مسئله تبلیغات را با فرهنگ سازی تفکیک کنیم، افزود: فقط با نصب بنر و شعار دادن و دستورالعمل نمی‌توان جامعه را به سمت فرزند آوری سوق داد بلکه باید با انجام کارهای زیربنایی جهادی و مشارکت همه جانبه به سمت حمایت خانواده‌ها در مقوله فرزند آوری برویم و در این زمینه دستگاه‌های مسئول نیز پاسخگو باشند.

فرماندار ملایر به اقدامات خوب انجام شده در شهرستان ملایر در این راستا اشاره کرد و گفت: مراکز غیرقانونی سقط جنین باید در ملایر شناسایی بشوند همچنین مطب‌ها، عطاری‌ها و داروخانه‌هایی که به صورت غیرقانونی با خانواده‌ها در زمینه سقط جنین همکاری می‌کنند باید مورد برخورد قضایی قرار بگیرند.

وی در رابطه با تغییر نام بیمارستان امام حسین(ع) نیز تصریح کرد: به هیچ عنوان نمی‌پذیریم که توهین اهانت و بی‌حرمتی به نام مقدس ائمه صورت بگیرد، از این رو پیشنهاد می‌شود در یک کمیسیون مربوطه این موضوع به صورت تخصصی بررسی شود و یک آرم یا کد اختصاری برای بیمارستان امام حسین (ع) برای ثبت روی اقلام، پتوها، ملحفه‌ها، وسایل و نامه‌های اداری تهیه شود.

کتابی در ادامه به بحث آغاز آمارگیری نفوس و مسکن از اول آبان ماه در ملایر اشاره کرد و گفت: این موضوع برای ما بسیار حائز اهمیت است چراکه مبنای جذب اعتبارات برای شهرستان خواهد بود و ما تلاش می‌کنیم که حق مردم رعایت شود.

وی همچنین به تلاش‌های انجام شده و اقدامات ابتدایی در رابطه با برگزاری همایش ملی و بزرگ «کریم خان زند» در سال آینده به میزبانی ملایر اشاره کرد و افزود: این همایش فراملی با حضور میهمانان و پژوهشگران خارجی و ایرانی در ملایر برگزار می‌شود و برند سازی و فرهنگ سازی آن در حال انجام است و قطعا نقش مهمی در رونق گردشگری ملایر خواهد داشت.