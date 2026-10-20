«تا ۱۰ بشمار» راهی جشنواره فیلم جیپور هند شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «تا ۱۰ بشمار» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی فرید ولی‌زاده، در نوزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم جیپور JIFF هند به نمایش درمی‌آید.

جشنواره بین‌المللی فیلم جیپور JIFF، یکی از رویدادهای شناخته شده سینمای هند است که با حضور آثار بین‌المللی از کشورهای مختلف جهان برگزار می شود. در بخش فیلم بلند داستانی، جوایزی چون «شتر طلایی» بهترین کارگردان، «رز سرخ» بهترین فیلم اکران‌شده، «رز سبز» فیلم با پیام جهانی و «رز زرد» فیلم‌های با پرمیر جهانی/ آسیایی اهدا می‌شود.

نوزدهمین دوره این جشنواره از ۸ تا ۱۲ ژانویه ۲۰۲۷ برابر با ۱۸ تا ۲۲ دی در شهر جیپور هند برگزار می‌شود.

«تا ۱۰ بشمار» پیش‌تر نیز در یازدهمین دوره رویداد 16IFF جیپور در سال ۲۰۲۶ موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم بلند داستانی شده بود. 16IFF از رویدادهای مرتبط با مجموعه برگزارکننده جیپور است و جایزه آن، دستاوردی مستقل از پذیرش تازه فیلم در دوره نوزدهم JIFF به شمار می‌رود.

داستان «تا ۱۰ بشمار» روایت چند ساعت از زندگی زوجی با اختلاف سنی زیاد است که در مسیری با چالش گفتمان وارد ماراتنی مسابقه‌گونه تا شماره ۱۰ می‌شوند.

منوچهر زنده‌دل و غزال نظر ایفاگر نقش‌های اصلی این فیلم هستند.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از طراح، تهیه‌کننده و کارگردان: فرید ولی‌زاده، نویسنده: کیانوش اسلامی، مدیر فیلمبرداری: حسین قلی‌پور، مدیر صدابرداری: مسعود حمیدیان، طراح صحنه و لباس: قاسم مربی، TD و تدوین: سعادت بستام، آهنگساز: شهاب اکبری، جانشین تهیه و تولید: تبسم نعمتی، مشاور رسانه‌ای سعید گلزار، سایر بازیگران: مانیا بابایی، الناز باطنی، بهرام حسینی، آرش یزدان و امیر نظر.

پخش بین‌الملل این فیلم بر عهده موسسه سینمایی فوژان فیلم است.