به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد، پیش از ظهر سه‌شنبه در گردهمایی طلاب و روحانیون شاغل در آموزش‌وپرورش، با اشاره به اهمیت رسالت طلبگی و نقش معلمان و مبلغان دینی در هدایت جامعه اظهار کرد: طلبگی مسئولیتی ارزشمند در مسیر راهنمایی مردم به انجام کارهای نیک و دوری از رفتارهای نادرست است و فعالان این عرصه باید قدر این فرصت را بدانند و فعالیت‌های خود را با نیت خالص و برای رضای خداوند انجام دهند.

وی افزود: نعمت طلبگی باید قدر دانسته شود. هیچ کاری مهم‌تر از کار طلبگی نیست؛ البته همه کارها می‌توانند مقدس باشند، اما طلبگی زمانی ارزشمند است که فرد بتواند مردم را به انجام کارهای نیک و دوری از کارهای نادرست راهنمایی کند.

امام جمعه اصفهان با استناد به روایاتی از معصومین(ع) درباره جایگاه علمای دینی در هدایت مردم گفت: امام صادق(ع) می‌فرماید علمای امت مانع سلطه شیاطین بر افراد ضعیف جامعه می‌شوند. همچنین به تعبیر امام هادی(ع)، اگر در دوران غیبت امام، علمایی نبودند که مردم را از دام‌های شیطانی نجات دهند، کسی باقی نمی‌ماند مگر اینکه از مسیر حق منحرف می‌شد.

وی اضافه کرد: دوری انسان از معلم دینی می‌تواند پیامدهای نامطلوبی داشته باشد؛ ازاین‌رو، هدایت مردم به سوی خداوند و فراهم کردن زمینه آشنایی آنان با آموزه‌های دینی، نعمتی ارزشمند است که باید شکرگزار آن بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان با بیان اینکه شکرگزاری نعمت‌های الهی در سه مرحله قلبی، زبانی و عملی تحقق می‌یابد، گفت: شکر عملی به معنای انجام کارها برای خداوند و با اخلاص است. کسانی که در مسیر آموزش و تربیت دینی فعالیت می‌کنند، می‌توانند با انتقال ارزش‌های الهی به دیگران، در اصلاح جامعه نقش‌آفرین باشند.

آموزش و تبلیغ دینی؛ رسالت اصلی حوزه‌های علمیه

امام جمعه اصفهان با تأکید بر اینکه یادگیری علوم دینی نباید تنها به کسب دانش فردی محدود شود، افزود: رسالت حوزه‌های علمیه علاوه بر فراگیری علم، تبلیغ و انتقال آموزه‌های دینی به جامعه است و طلاب باید از فرصت حضور در مدارس برای تقویت باورهای دینی دانش‌آموزان استفاده کنند.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد آموزش احکام و نماز، به‌ویژه به دختران مکلف، را از فعالیت‌های مهم تربیتی دانست و با اشاره به آثار ماندگار آموزش‌های دینی گفت: آموزش یک عمل نیک به دیگران، زمینه بهره‌مندی آموزگار از ثواب آن عمل را نیز فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: معلمی به این معناست که بدانیم افرادی در اختیار معلم قرار می‌گیرند که می‌توانند شخصیت‌هایی همچون امام خمینی(ره) و رهبر شهید را تربیت کنند.

امام جمعه اصفهان تأکید کرد: اصل طلبگی و فعالیت حوزه‌های علمیه برای تبلیغ است؛ بنابراین، صرف یادگیری علوم دینی برای خود به‌تنهایی کافی نیست. از امام صادق(ع) نیز روایت شده است افرادی که سخنان اهل‌بیت(ع) را برای شیعیان بیان می‌کنند، دل‌های آنان را استوار می‌سازند و مانع نفوذ شیطان در قلبشان می‌شوند، از هزار عابد برترند.

وی بر اهمیت برگزاری برنامه‌هایی مانند اعتکاف در تربیت دینی دانش‌آموزان تأکید کرد و افزود: این‌گونه برنامه‌ها می‌توانند در تقویت ایمان و پرورش افراد مؤمن و انقلابی تأثیرگذار باشند.