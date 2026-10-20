حسینی اشکوری: ساماندهی بقاع متبرکه لنگرود با هماهنگی انجام شود

حجت‌الاسلام سید حامد حسینی اشکوری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رعایت ضوابط قانونی و هماهنگی با هیئت‌های امنای بقاع متبرکه اظهار کرد: هرگونه اقدام عمرانی، ساماندهی محوطه و رسیدگی به امور بقاع باید با هماهنگی متولیان مربوط انجام شود تا از بروز اختلاف و اخلال در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده جلوگیری شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود، با اشاره به ضرورت ساماندهی امور بقاع متبرکه تصریح کرد: حفظ و ارتقای وضعیت این اماکن مذهبی نیازمند تعامل میان مردم، هیئت‌های امنا و دستگاه‌های مسئول است و افرادی که قصد انجام فعالیت‌هایی در محدوده بقاع را دارند، باید پیش از هر اقدامی هماهنگی لازم را با متولیان مربوط انجام دهند.

وی افزود: اقداماتی از جمله ساماندهی قبور، رسیدگی به درختان، تغییرات محوطه و اجرای طرح‌های عمرانی باید با توجه به شرایط هر بقعه و در چارچوب ضوابط مربوط انجام شود؛ چراکه تصمیم‌گیری‌های بدون هماهنگی می‌تواند زمینه‌ساز اختلاف و ایجاد مشکل در روند اجرای برنامه‌ها شود.

مشارکت مردم باید در چارچوب ضوابط انجام شود

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود با اشاره به اینکه مشارکت مردم و افراد توانمند در امور بقاع متبرکه امری ارزشمند است، بیان کرد: هدف، جلوگیری از همکاری و مشارکت نیست، بلکه این اقدامات باید با هماهنگی هیئت‌های امنا و اداره اوقاف انجام شود تا تصمیم‌ها بر اساس نیازهای واقعی هر بقعه و با در نظر گرفتن مصالح آن اتخاذ شود.

حسینی اشکوری با تأکید بر مسئولیت هیئت‌های امنا در مدیریت و نگهداری بقاع متبرکه گفت: هیئت‌های امنا باید با برنامه‌ریزی مشخص و رعایت مقررات، برای بهبود وضعیت این اماکن تلاش کنند و اداره اوقاف نیز از اقدامات اصولی و برنامه‌محور در این زمینه حمایت خواهد کرد.

ظرفیت‌ های بقاع متبرکه نیازمند شناسایی و برنامه‌ ریزی است

وی با اشاره به بازدیدهای میدانی از بقاع متبرکه مناطق کلیدبر، زرداب‌محله، قاضی‌محله، شلمان، گلسفید و گلباغ‌سر (بازارده) اظهار کرد: این بازدیدها با هدف بررسی وضعیت موجود، شناسایی ظرفیت‌ها و ارزیابی نیازهای هر بقعه انجام می‌شود تا زمینه برنامه‌ریزی متناسب با شرایط هر منطقه فراهم شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه لنگرود با اشاره به وجود چهار بقعه متبرکه در شلمان تصریح کرد: هر بقعه با توجه به موقعیت جغرافیایی، وضعیت عمرانی و ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی خود، نیازمند برنامه‌ای متناسب است و نمی‌توان برای همه این اماکن راهکار یکسانی در نظر گرفت.

وی اضافه کرد: استفاده از ظرفیت‌های عمرانی، فرهنگی و گردشگری بقاع متبرکه، در کنار بهره‌گیری از توان نخبگان، افراد باتجربه و جوانان هر منطقه، می‌تواند به بهبود وضعیت این اماکن و تقویت نقش آن‌ها در جامعه کمک کند.

حسینی اشکوری با تأکید بر ضرورت برنامه‌محوری هیئت‌های امنا بیان کرد: شناخت نیازهای هر بقعه، تعیین اولویت‌ها و استفاده صحیح از ظرفیت‌های مردمی، زمینه اجرای بهتر برنامه‌های عمرانی و فرهنگی را فراهم می‌کند و می‌تواند در ارتقای خدمات‌رسانی به زائران و ساکنان مناطق نیز مؤثر باشد.