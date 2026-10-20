برگزاری هشتمین همایش ملی مشاوره و راهنمایی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج مهدی‌زاده ظهر سه‌شنبه در نشست خبری هشتمین همایش ملی دانش آموزش محتوای مشاوره و راهنمایی، با بیان اینکه هدف از برگزاری این همایش ارتقای دانش تخصصی دانشجویان و استادان، تبادل تجربه‌های علمی و حرفه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تجربی فعالان حوزه مشاوره و راهنمایی است، افزود: برگزاری این همایش می‌تواند به شناسایی و هدایت ظرفیت‌های علمی دانشجویان کمک کند. هشتمین همایش ملی دانش آموزش محتوای مشاوره و راهنمایی با هدف ارتقای سطح دانش تخصصی دانشجویان و استادان و استفاده از تجربه‌های علمی و حرفه‌ای آنان برگزار می‌شود.

به گفته وی، در این همایش تلاش می‌شود زمینه تبادل و به‌اشتراک‌گذاری دانش و تجربه‌های زیستی استادان، دانشجویان و سایر صاحب‌نظران در محیط‌های مدرسه، دانشگاه، میدان‌های علمی و مراکز مشاوره فراهم شود.

رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی همچنین تصریح کرد: امیدواریم برگزاری این رویداد علمی بتواند گام مؤثری در جهت ارتقای نظام تعلیم و تربیت بردارد و با تقویت دانش و مهارت‌های مشاوره‌ای، به بهبود فرایند راهنمایی دانش‌آموزان کمک کند.

مهدی‌زاده ادامه داد: مشاوره و راهنمایی به این دلیل اهمیت دارد که می‌تواند در کنار فعالیت‌های آموزشی، به شناخت بهتر شرایط روحی و روانی دانش‌آموزان و هدایت آنان برای انتخاب‌های صحیح در زندگی، تحصیل و شغل کمک کند.

مهلت ارسال آثار تا ۳۰ مهرماه

وی با دعوت از دانشجویان، استادان، مشاوران مدارس و سایر فعالان حوزه تعلیم و تربیت برای مشارکت در این همایش افزود: علاقه‌مندان می‌توانند مقالات علمی، دست‌سازه‌ها و بازی‌هایی را که به بهبود فرایند راهنمایی و مشاوره و ارتقای مهارت‌های مشاوره‌ای دانشجویان، مشاوران مدارس و حتی معلمان در نقش مشاور کمک می‌کند، به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.

وی با اشاره به آغاز فرایند پذیرش آثار از ۲۵ خردادماه افزود: مهلت ارسال مقالات، دست‌سازه‌ها و بازی‌ها تا ۳۰ مهرماه تعیین شده است و فرایند داوری آثار نیز تا هفتم آبان‌ماه انجام خواهد شد.

مهدی‌زاده با اشاره به اینکه پس از پایان داوری، از هفتم آبان‌ماه برنامه‌های اجرایی مربوط به همایش و اعلام نتایج در دستور کار قرار می‌گیرد، افزود: دو کمیته اصلی برای برگزاری این رویداد علمی پیش‌بینی شده و کمیته علمی همایش مسئولیت برنامه‌ریزی و پیگیری امور علمی را بر عهده دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: مشاوره و راهنمایی یکی از حلقه‌های پیونددهنده فعالیت‌های آموزشی با سلامت روح و روان دانش‌آموزان است و می‌تواند با هدایت درست و دقیق، زمینه انتخاب‌های آگاهانه آنان را در حوزه‌های زندگی، تحصیل و شغل فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه مأموریت اصلی دانشگاه فرهنگیان تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش است، افزود: هدف اساسی از ایجاد این دانشگاه، تربیت معلمان تراز انقلاب اسلامی است و در همین راستا، فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی متنوعی برای ارتقای کیفیت تربیت معلم دنبال می‌شود.

رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی ادامه داد: برگزاری همایش‌ها، کرسی‌های علمی شامل کرسی‌های آزاداندیشی، ترویجی و نقد و نظر، نشست‌ها و سخنرانی‌های علمی و کارگاه‌های تخصصی از جمله برنامه‌هایی است که در کنار کمک به مهارت‌افزایی دانشجویان، زمینه رشد و توسعه حرفه‌ای استادان را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اینکه سطح دانشگاه فرهنگیان در سال‌های اخیر در حوزه‌های مختلف ارتقا یافته است، افزود: جذب اعضای هیئت علمی توانمند از میان سرآمدان حوزه تعلیم و تربیت و آموزش در رشته‌های مختلف، یکی از اقداماتی بوده که در این مسیر دنبال شده است.

رتبه‌های تک‌رقمی در کنکور کارشناسی ارشد

مهدی‌زاده با بیان موفقیت‌های علمی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: امسال تعدادی از دانشجویان دانشگاه در آزمون‌های دوره کارشناسی ارشد موفق به کسب رتبه‌های بسیار خوب و حتی تک‌رقمی شدند.

وی یادآور شد: همچنین موفقیت دانشجویان در طرح‌های بنیاد ملی نخبگان و المپیاد علمی دانشجویان کشور، نشان‌دهنده قابل قبول بودن فرایند آموزش در این دانشگاه است؛ هرچند هنوز ظرفیت ارتقای بیشتر کیفیت آموزشی در این زمینه وجود دارد.

توجه به ابعاد فرهنگی و دانشجویی

رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی این دانشگاه گفت: برنامه‌های متنوع فرهنگی در ساحت‌های شش‌گانه تعلیم و تربیت تدوین شده است و موفقیت دانشجویان در مسابقات فرهنگی دانشجویان کشور، بیانگر توجه جدی دانشگاه به این حوزه است.

وی در ادامه افزود: در بخش دانشجویی نیز برنامه‌هایی از جمله برگزاری المپیادهای ورزشی دنبال می‌شود و رویکرد کلی دانشگاه فرهنگیان، دانشکده‌محوری است؛ به این معنا که فعالیت‌ها از سطح دانشکده آغاز می‌شود و پس از ارتقا به سطح دانشگاه، به مرحله اجرا می‌رسد.

مهدی‌زاده ادامه داد: در این رویکرد، بخشی از فعالیت‌ها به حوزه‌های آموزشی، فرهنگی و دانشجویی در داخل دانشکده‌ها مربوط است و فعالیت‌های فرهنگی و دانشجویی در سطح سراهای دانشجویی را نیز در برمی‌گیرد.

وی بر ضرورت تغییر کارکرد سراهای دانشجویی تأکید کرد و گفت: معتقدیم که سرای دانشجویی تنها یک خوابگاه نیست، بلکه یک زیست‌بوم شبانه است که باید در حوزه‌های فرهنگی و دانشجویی نیز فعالیت داشته باشد و از حالت صرفاً محل سکونت شبانه خارج شود و به محیطی فرهنگی و یادگیرنده تبدیل شود.

رئیس دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی اظهار کرد: سراهای دانشجویی به سمت تبدیل شدن به سراهای یادگیرنده دانشجویی در حال حرکت هستند.

وی با اشاره به ایجاد تحول در سیاست‌های کلان دانشگاه فرهنگیان خاطرنشان کرد: در سیاست‌های این دانشگاه، چرخش تحولی مناسبی ایجاد شده و تمرکز اصلی بر دانشجو، فعالیت‌های دانشجویی و استفاده از ظرفیت‌های آن‌ها قرار گرفته است.

ارسال ۱۴۷ مقاله

دبیر علمی هشتمین همایش ملی دانش آموزش محتوا در راهنمایی و مشاوره نیز در ادامه از دریافت ۱۴۷ مقاله تاکنون خبر داد و افزود: این همایش با هفت محور اصلی و با هدف توسعه دانش تخصصی مشاوره، تقویت پیوند علمی دانشگاه فرهنگیان با آموزش و پرورش و بهره‌گیری از ظرفیت پژوهشگران و معلمان، ۱۴ آبان‌ماه در خراسان جنوبی برگزار می‌شود.

مینو میری اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای برگزاری هشتمین همایش ملی دانش آموزش محتوا در راهنمایی و مشاوره از اواخر اسفندماه ۱۴۰۴ آغاز شد و پس از تعیین اهداف، محورهای علمی و زمان‌بندی، فعالیت‌های کمیته علمی در بخش‌های مختلف ادامه یافت.

وی دستیابی به مرجعیت علمی در عرصه تعلیم و تربیت با تمرکز بر تربیت معلم همسو با اسناد بالادستی نظام آموزشی را از اهداف اصلی این همایش دانست.

وی همچنین افزود: ایجاد فرصت برای نظرورزی و هم‌اندیشی میان صاحب‌نظران و پژوهشگران، تولید و توسعه دانش آموزش محتوا در راهنمایی و مشاوره متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی، مطالعه مسائل برخاسته از محیط‌های یادگیری دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش و ارتقای کیفیت نظام آموزشی در این رشته، از دیگر اهداف این رویداد علمی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان خراسان جنوبی، تقویت مشارکت علمی و پژوهشی دانشگاه با وزارت آموزش و پرورش در حوزه راهنمایی و مشاوره را از دیگر اهداف این برنامه دانست.

هوش مصنوعی و مشاوره مدرسه‌محور

وی با اشاره به هفت محور اصلی این همایش یادآور شد: فلسفه، فرهنگ و الگوهای بومی مشاوره در ایران با رویکرد ایرانی ـ اسلامی، نظریه‌های معاصر مشاوره و روان‌درمانی و کاربرد آن‌ها در آموزش و پرورش و مراکز مشاوره، هدایت تحصیلی، شغلی و زندگی، الگوهای نوین و مداخلات مدرسه‌محور، تاب‌آوری، انگیزش تحصیلی و بحران، طراحی آموزشی و تولید محتوا از جمله محورهای اصلی این همایش است.

میری تصریح کرد: کارورزی، کارآموزی و تجربه‌های زیستی در تربیت مشاور، فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در مشاوره، تله‌تراپی، اپلیکیشن‌های مشاوره هوشمند، ارزیابی و مداخله و آینده‌پژوهی و رویکردهای میان‌رشته‌ای در آموزش ترکیبی راهنمایی و مشاوره نیز در چارچوب محورهای این رویداد علمی قرار دارد.

دبیر علمی همایش گفت: محورهای فرعی و جزئیات موضوعی همایش در وب‌سایت آن درج شده است و پژوهشگران، اعضای هیئت علمی، معلمان و دانشجومعلمان می‌توانند متناسب با حوزه تخصصی خود در این رویداد مشارکت کنند.

میری با تشریح آخرین وضعیت دریافت آثار علمی گفت: تاکنون ۱۴۷ مقاله به دبیرخانه همایش رسیده است که پنج مقاله رد شده، ۳۲ مقاله مراحل نهایی داوری را طی کرده و سایر مقالات همچنان در حال داوری هستند.

وی افزود: برای داوری مقالات، ۵۲ داور تخصصی در نظر گرفته شده است و هر مقاله توسط دو داور بررسی می‌شود و هشت داور هم برای ارزیابی دست‌سازه‌ها انتخاب شده‌اند.

دبیر علمی همایش با اشاره به پیش‌بینی دو شیوه ارائه برای مقالات پذیرفته‌شده تصریح کرد: مقالات بر اساس نظر داوران به‌صورت سخنرانی یا پوستر ارائه خواهند شد و برای دست‌سازه‌های آموزشی نیز نمایشگاهی در روز برگزاری همایش پیش‌بینی شده است.

به گفته وی، پذیرش آثار به دانشگاه فرهنگیان محدود نیست و پژوهشگران، معلمان، دانشجومعلمان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور امکان مشارکت در این رویداد علمی را دارند و بخش قابل توجهی از آثار دریافتی از سوی معلمان، دانشجومعلمان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های کشور ارسال شده است.

میری همچنین با اشاره به برنامه‌های علمی پیش‌بینی‌شده برای این رویداد گفت: کمیته علمی برگزاری ۲۳ وبینار، کارگاه و پیش‌نشست علمی را برنامه‌ریزی کرده است که از ۲۴ تیرماه آغاز شده و تاکنون ۱۸ برنامه در این خصوص برگزار شده است و دیگر برنامه‌ها نیز تا روز برگزاری همایش برگزار خواهند شد.

دبیر علمی همایش همچنین از دریافت مجوز نمایه‌سازی مقالات در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) خبر داد و افزود: پیگیری‌های لازم برای نمایه‌سازی آثار در پایگاه سیویلیکا نیز در مراحل پایانی است.

مسئول کمیته اجرایی این همایش نیز در ادامه با اشاره به اینکه از شش ماه پیش کار علمی در این زمینه آغاز شده است، گفت: جامعه هدف این همایش دانش‌آموزان، مشاوران و دانشجومعلمان هستند و اتاق مشاوره در مدارس پناهگاه امنی برای دانش‌آموزان است.

زهره باقرزاده با بیان اینکه با برگزاری این همایش بین یافته‌های علمی و چالش‌های موجود در مدارس پیوند برقرار می‌شود، تصریح کرد: برای اولین بار در خراسان جنوبی، با همکاری آموزش و پرورش، شبیه‌سازی آموزش و پرورش به‌صورت نمایشگاهی علمی انجام می‌شود.

وی با اشاره به تأثیرگذاری رسانه‌ها و اینکه نیاز به تولید محتوا در رسانه‌ها داریم، افزود: در بخشی از این نمایشگاه با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، داده‌هایی در این خصوص ارائه شده است.

کمک دستگاه‌های اجرایی

باقرزاده با اشاره به تشکیل ۹ کمیته در حوزه اجرایی این همایش تصریح کرد: در برگزاری این همایش، آموزش و پرورش، بهزیستی و خیران با ما همکاری کرده‌اند و معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، منطقه ویژه و دامپزشکی برای برگزاری این همایش به ما کمک مالی کرده‌اند.

به گفته وی، بخشی از نمایشگاه این همایش به والدین دانش‌آموزان اختصاص یافته است.