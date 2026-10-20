افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه شهرک سیداحمد خمینی در اسدآباد

به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه ۱۲ کلاسه شهرک سید احمد خمینی اسدآباد ظهر سه شنبه پس از سال‌ها انتظار با اعتباری افزون بر ۶۰ میلیارد تومان و با حضور وزیر آموزش و پرورش به بهره‌برداری رسید تا گامی موثر در راستای توسعه فضاهای آموزشی و پاسخگویی به نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان این منطقه برداشته شود.

در آیین افتتاح این واحد آموزشی وزیر آموزش و پرورش، استاندار همدان، نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، مدیرکل آموزش و پرورش استان، سرپرست اداره‌ کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی حضور داشتند.

مدرسه ۱۲ کلاسه شهرک سید احمد خمینی اسدآباد در زمینی به مساحت ۷ هزار مترمربع ساخته شده و ساختمان آموزشی آن در د ۲ طبقه، با زیربنای یک هزار و ۲۷۰ مترمربع در هر طبقه ظرفیت مناسب و استانداردی را برای ارائه خدمات تحصیلی به دانش‌آموزان فراهم کرده است.

تامین اعتبار ۶۰ میلیارد تومانی برای تکمیل این واحد آموزشی سرمایه‌گذاری مهمی در راستای توسعه زیرساخت‌های آموزشی، بهبود شرایط یادگیری و ارتقای شاخص‌های عدالت آموزشی در شهرک سید احمد خمینی و مناطق پیرامونی آن به شمار می‌رود.

توسعه فضاهای آموزشی متناسب با نیاز مناطق شهری و رشد جمعیت دانش آموزی از الزامات کلیدی ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت است و بهره‌برداری از این پروژه آموزشی نقش ارزنده‌ای در رفع کمبودهای فضای تحصیلی و تسهیل روند آموزش فرزندان این خطه ایفا خواهد کرد.