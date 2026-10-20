به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اکبری صبح امروز سه شنبه در جریان بازدید میدانی از فروشگاه‌های عرضه ماهی قزل‌آلا با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای رونق بازار مصرف آبزیان اظهار داشت: عرضه ماهی زنده در صورت رعایت ضوابط بهداشتی و استانداردهای نگهداری، امکان انتخاب مستقیم محصول از سوی مشتریان و افزایش اطمینان آنان نسبت به تازگی ماهی را فراهم می‌کند.

وی افزود: توسعه این شیوه عرضه، علاوه بر ایجاد جذابیت بیشتر در فروشگاه‌ها و تقویت اعتماد مصرف‌کنندگان، در صورت مدیریت صحیح نگهداری و فروش می‌تواند به کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری اقتصادی فعالان این حوزه کمک کند.

فرهنگ‌سازی برای افزایش مصرف آبزیان

رئیس اداره شیلات بروجرد بر ضرورت فرهنگ‌سازی برای افزایش مصرف آبزیان، تشویق فروشندگان به تجهیز واحدهای صنفی به آکواریوم‌های استاندارد و رعایت اصول بهداشتی و الزامات مرتبط با رفاه ماهی تأکید کرد.

اکبری، گفت: توسعه روش‌های نوین عرضه آبزیان و ارتقای کیفیت خدمات فروش، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در جلب اعتماد مصرف‌کنندگان، رونق بازار محصولات شیلاتی و حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان این بخش مؤثر باشد.