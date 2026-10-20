رشد سالمندی توسعه خدمات مراقبت در منزل را ضروری کرده است

محسن شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تامین سلامت جامعه، آموزش خودمراقبتی، توان‌بخشی و مراقبت تسکینی تربیت نیروی متخصص متناسب با نیازهای جدید جامعه را امری ضروری کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت روزآمدسازی آموزش پرستاری گفت: تربیت دانش‌آموختگانی که توانایی تحلیل موقعیت‌های بالینی، تصمیم‌گیری آگاهانه و ارائه مراقبت ایمن را داشته باشند، مستلزم بازنگری مستمر برنامه‌های آموزشی و تقویت ارتباط دانشکده با مراکز درمانی است.

شهریاری، استفاده از آموزش مبتنی بر شواهد، روش‌های نوین تدریس، فناوری‌های آموزشی، واقعیت افزوده، شبیه‌سازی و ابزارهای هوش مصنوعی می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای یادگیری فراهم کند.

وی افزود: پرستار آینده باید بتواند ضمن بهره‌گیری از دانش روز، دلیل علمی و اخلاقی تصمیم‌های خود را توضیح دهد و حقوق بیمار را در تمام مراحل مراقبت رعایت کند.

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آموزش بالینی و کارآموزی هدفمند را از ارکان اصلی آمادگی حرفه‌ای دانشجویان دانست و عنوان کرد: حضور در بیمارستان زمانی به یادگیری مؤثر منجر می‌شود که با اهداف آموزشی مشخص، نظارت مستمر، بازخورد سازنده و ارزیابی منظم عملکرد همراه باشد.

وی ادامه داد: آموزش مبتنی بر سناریو، تحلیل پرونده‌های بالینی و شبیه‌سازی شرایط حساس، از جمله وخامت ناگهانی وضعیت بیمار یا خطاهای دارویی، می‌تواند قدرت تشخیص، اولویت‌بندی و تصمیم‌گیری دانشجویان را تقویت کند.

شهریاری تصریح کرد: رعایت حدود صلاحیت دانشجو، نظارت حرفه‌ای و حفظ ایمنی بیمار باید در تمام مراحل آموزش بالینی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به نقش پرستاران در ارتقای کیفیت خدمات سلامت ادامه داد: حضور مستمر پرستار در کنار بیمار، امکان شناسایی زودهنگام تغییرات بالینی، پیشگیری از عوارض، کنترل عفونت، مدیریت صحیح داروها و کاهش خطرهای قابل پیشگیری را فراهم می‌کند.

شهریاری افزود: ایمنی بیمار به عملکرد هماهنگ اعضای تیم سلامت، ارتباط مؤثر، رعایت استانداردها و شکل‌گیری فرهنگ سازمانی حمایتگر وابسته است.

وی توسعه پژوهش‌های کاربردی را یکی دیگر از محورهای مهم پیشرفت حرفه پرستاری دانست و تاکید کرد: پژوهش زمانی بیشترین ارزش را دارد که از مسائل واقعی محیط بالین آغاز شود و به بهبود کیفیت مراقبت و سلامت جامعه بینجامد. همچنین پیشگیری از عفونت، کاهش سقوط بیماران، مدیریت درد، ارتقای پایبندی به درمان و بررسی فرسودگی شغلی از جمله زمینه‌های مهم پژوهش در پرستاری هستند.

وی با اشاره به ظرفیت علمی پژوهشگران ایرانی در این حوزه، بر ضرورت تقویت همکاری میان دانشگاه‌ها و مراکز درمانی، حمایت از طرح‌های مسئله‌محور و استفاده عملی از یافته‌های علمی در فرایندهای مراقبتی تأکید کرد.

رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه، فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی را فرصت‌هایی برای توسعه آموزش و بهبود مراقبت دانست و گفت: پرونده الکترونیک سلامت، ابزارهای پشتیبان تصمیم‌گیری و فناوری‌های شبیه‌سازی می‌توانند به دسترسی بهتر به اطلاعات، هماهنگی میان اعضای تیم درمان و یادگیری مؤثرتر کمک کنند. در عین حال، آموزش سواد دیجیتال، حفاظت از محرمانگی اطلاعات و ارزیابی انتقادی خروجی سامانه‌ها نیز ضروری است.

شهریاری تأکید کرد: فناوری باید در خدمت مراقبت ایمن و ارتباط انسانی با بیمار قرار گیرد و مسئولیت حرفه‌ای و قضاوت بالینی پرستار همچنان جایگاه محوری خود را حفظ کند.

وی با تشریح اولویت‌های آینده آموزش پرستاری، برای ارتقای کیفیت آموزش بالینی، توسعه پژوهش‌های اثرگذار، تقویت اخلاق حرفه‌ای، توانمندسازی اعضای هیئت علمی، گسترش همکاری‌های علمی و حرفه‌ای و ارتقای جایگاه اجتماعی پرستاران تأکید کرد و از برنامه رونمایی منشور اخلاقی دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان در مراسم روز پرستار خبر داد و گفت: نهادینه‌سازی اخلاق در تیم سلامت، زمینه ارائه مراقبت باکیفیت و صیانت از حقوق بیماران را تقویت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: آینده مطلوب پرستاری با همراهی دانشجویان، استادان و دیگر اعضای تیم سلامت و با تمرکز بر نیازهای جامعه و کرامت انسانی شکل خواهد گرفت.