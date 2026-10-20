ایران در پاراشنا ۵۰ متر صاحب مدال نقره و برنز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز از مسابقات پاراشنای پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناگویا ۲۰۲۶ نمایندگان کشورمان در فینال رشته ۵۰ متر آزاد مردان کلاس‌ S9 به مصاف حریفانشان رفتند و موفق به کسب مدال‌های نقره و برنز شدند.



ابوالفضل ظریف‌پور، علی مطلبی و ابوالفضل ملک اولادی، به رقابت با ۵ شناگر دیگر از کشورهای چین، عراق، ژاپن، ازبکستان و تایلند پرداختند که ظریف‌پور با زمان ۲۵:۷۹ به مدال نقره رسید. مطلبی با زمان ۲۶:۱۸ مدال برنز را از آن خود کرد. ملک اولادی هم با زمان ۲۸:۱۳ با قرار گرفتن در رده هشتم به کار خود پایان داد.

مدال طلای این ماده به شناگر چینی با زمان ۲۵:۵۷ و شکستن رکورد بازی‌ها رسید.



شناگران کشورمان روز گذشته نیز صاحب یک مدال طلا و یک نقره توسط ضیغمی‌نژاد و ایزدیار شده بودند. ضیغمی‌نژاد امروز نیز یک برنز دیگر گرفته بود.

همچنین در چارچوب مسابقات پاراشنا و در پایان فینال مسابقات ۱۰۰ متر کرال پشت مردان کلاس S۱۲، محمدحسین کریمی در رده چهارم ایستاد و از کسب مدال بازماند.