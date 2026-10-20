دروس سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم در ایام فاطمیه تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه، دروس سطوح عالی و خارج و مراکز و مجتمعهای تخصصی حوزههای علمیه قم را از روز ۱۳ جمادیالاولی تا پایان هفته، مصادف با ۲ تا ۷ آبانماه، تعطیل اعلام کرد.
این تصمیم با هدف فراهمکردن زمینه حضور و اعزام طلاب و فضلای حوزههای علمیه برای فعالیتهای تبلیغی جهادی در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) اتخاذ شده است.
همچنین برنامههای تبلیغی و تعطیلات حوزههای علمیه در استانها و سطوح یک نیز با هماهنگی مسئولان ذیربط تنظیم خواهد شد.
قم- دروس سطوح عالی و خارج و همچنین فعالیت آموزشی مراکز و مجتمعهای تخصصی حوزه علمیه قم را از ۲ تا ۷ آبانماه، به مناسبت ایام تبلیغی فاطمیه تعطیل اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله علیرضا اعرافی، مدیر حوزههای علمیه، دروس سطوح عالی و خارج و مراکز و مجتمعهای تخصصی حوزههای علمیه قم را از روز ۱۳ جمادیالاولی تا پایان هفته، مصادف با ۲ تا ۷ آبانماه، تعطیل اعلام کرد.
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