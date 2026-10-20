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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۶

اعرافی:قهرمانی پرافتخار تیم‌های ملی کشتی جلوه‌ درخشان خودباوری است

اعرافی:قهرمانی پرافتخار تیم‌های ملی کشتی جلوه‌ درخشان خودباوری است

قم- مدیر حوزه علمیه گفت: قهرمانی پرافتخار تیم‌های ملی امید کشتی آزاد و فرنگی جمهوری اسلامی ایران، جلوه‌ای درخشان از ایمان، اراده، خودباوری و همت بلند فرزندان غیور این مرزوبوم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مشروح پیام تبریک آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه در پی قهرمانی تیم های ملی امید کشتی آزاد و فرنگی جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ
﴿وَأَن لَّیْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَیٰ﴾(نجم۳۹)

قهرمانی پرافتخار تیم‌های ملی امید کشتی آزاد و فرنگی جمهوری اسلامی ایران، جلوه‌ای درخشان از ایمان، اراده، خودباوری و همت بلند فرزندان غیور این مرزوبوم است.

اینجانب این موفقیت ارزشمند را به قهرمانان عزیز، کادر فنی، خانواده‌های گران‌قدر آنان و ملت شریف ایران تبریک عرض می‌کنم.

این افتخارآفرینی، ثمره تلاش مستمر، انضباط، روحیه پهلوانی و عزم استوار جوانانی است که نام ایران را در میدان رقابت‌های جهانی سربلند ساخته‌اند.

ورزش قهرمانی، هنگامی که با اخلاق، جوانمردی، تواضع و مسئولیت‌پذیری همراه شود، به سرمایه‌ای ماندگار برای تربیت نسل مؤمن، امیدوار و عزتمند تبدیل خواهد شد.

امید است قهرمانان عزیز، در کنار تداوم موفقیت‌های ورزشی، همواره پاسدار ارزش‌های اخلاقی و الگوهای شایسته برای نسل جوان کشور باشند. از درگاه خداوند متعال، دوام عزت و سربلندی ایران اسلامی و توفیق روزافزون همه ورزشکاران و خدمتگزاران عرصه ورزش را مسئلت دارم.

کد مطلب 6983940

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