به گزارش خبرگزاری مهر، مشروح پیام تبریک آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه در پی قهرمانی تیم های ملی امید کشتی آزاد و فرنگی جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است:



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیمِ

﴿وَأَن لَّیْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَیٰ﴾(نجم۳۹)



قهرمانی پرافتخار تیم‌های ملی امید کشتی آزاد و فرنگی جمهوری اسلامی ایران، جلوه‌ای درخشان از ایمان، اراده، خودباوری و همت بلند فرزندان غیور این مرزوبوم است.



اینجانب این موفقیت ارزشمند را به قهرمانان عزیز، کادر فنی، خانواده‌های گران‌قدر آنان و ملت شریف ایران تبریک عرض می‌کنم.



این افتخارآفرینی، ثمره تلاش مستمر، انضباط، روحیه پهلوانی و عزم استوار جوانانی است که نام ایران را در میدان رقابت‌های جهانی سربلند ساخته‌اند.



ورزش قهرمانی، هنگامی که با اخلاق، جوانمردی، تواضع و مسئولیت‌پذیری همراه شود، به سرمایه‌ای ماندگار برای تربیت نسل مؤمن، امیدوار و عزتمند تبدیل خواهد شد.



امید است قهرمانان عزیز، در کنار تداوم موفقیت‌های ورزشی، همواره پاسدار ارزش‌های اخلاقی و الگوهای شایسته برای نسل جوان کشور باشند. از درگاه خداوند متعال، دوام عزت و سربلندی ایران اسلامی و توفیق روزافزون همه ورزشکاران و خدمتگزاران عرصه ورزش را مسئلت دارم.