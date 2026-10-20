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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۳

اختصاص ۲ هزار میلیارد ریال به ورزش و جوانان فارس با رشد ۸۹ درصدی

اختصاص ۲ هزار میلیارد ریال به ورزش و جوانان فارس با رشد ۸۹ درصدی

شیراز- مدیرکل امور مالیاتی فارس از اختصاص ۲ هزار میلیارد ریال از محل عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به حوزه ورزش و جوانان استان در نیمه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا منتظری از اختصاص ۲ هزار میلیارد ریال از محل عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به حوزه ورزش و جوانان استان در شش‌ماهه نخست سال جاری خبر داد.

وی با اشاره به نقش درآمدهای مالیاتی در توسعه زیرساخت‌های عمومی گفت: تخصیص بخشی از عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به بخش ورزش و جوانان، زمینه تأمین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه امکانات ورزشی و ارتقای خدمات این حوزه را فراهم می‌کند.

مدیرکل امور مالیاتی فارس با اشاره به رشد ۸۹ درصدی این منابع نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزود: افزایش سهم ورزش و جوانان از محل عوارض و مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های ورزشی و بهبود خدمات این بخش کمک کند.

منتظری تأکید کرد: مالیات علاوه بر تأمین منابع عمومی، در توسعه خدمات و امکانات مورد نیاز جامعه نقش مؤثری دارد و آگاهی مردم از آثار و نتایج هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی، به تقویت فرهنگ مالیاتی کمک می‌کند.

کد مطلب 6983942

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