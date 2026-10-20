مستند برنده اسکار در جشنواره مقاومت حضور دارد؛ اکران فیلم در میادین

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت امروز ۲۸ مهر با حضور جلال غفاری قدیر دبیر جشنواره، محمدعلی شجاعی قائم مقام و محمدمهدی خیرجو رئیس کمیته ارتباطات این رویداد در فرهنگسرای مقاومت و ایثار برگزار شد.



غفاری در ابتدای این نشست با گرامیداشت یاد شهید حسین سلامی، شهید سلیمانی و شهید حاجی‌زاده عنوان کرد: سال ۱۴۰۴ خدمت رهبر شهید رسیدم بابت ارائه گزارشی از جشنواره و آن دیدار روحیه و تپش تازه‌ای به جشنواره بخشید و برای ما زمان بسیار ویژه‌ای بود؛ چراکه تلاش می‌کردیم اتفاق متفاوتی را در جشنواره رقم بزنیم.

دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با اشاره به شرایط کشور و تجربه جنگ‌های تحمیلی ۱۲ و ۴۰ روزه عنوان کرد: کشور درگیر ۲ جنگ تحمیلی نابرابر از سوی دشمن شد که درد و رنج ناشی از این حوادث به حماسه‌ای خاص و بی‌نظیر تبدیل شد. به اعتقاد من، مردم ضلع اصلی این حماسه بودند و نقش محوری در شکل‌گیری آن داشتند.



وی افزود: درک ما امروزه از مقاومت بیشتر از یک واژه صرف است. ملت مبعوث شده ملتی است که در ساختن آینده تاریخ مشارکت می‌کند و ملت ایران امروزه درحال زیست این معنا هستند. مقاومت چشم‌اندازی برای نگاه به جهان است. جهانی که آدم‌ها در آن صاحب حق هستند. اگر ما می‌خواهیم در سینمای مقاومت دستاوردی داشته باشیم باید مفهوم درست مقاومت را درک کنیم. گاهی این نوع سینما جلوه امید در کشور است و هنر سینمای مقاومت این است که این تصاویر را به یک حافظه تاریخی تبدیل کند و در مقابل دید همگان قرار دهد.

دبیر جشنواره با ادای احترام به شهدای میناب گفت: حتی در غزه هم چنین فاجعه‌ای رخ نداده بود. میناب داغی نیست که به این زودی‌ها سرد شود و هرکدام از این غنچه‌های پرپر شده قصه خاص خودشان را داشتند. جهان در برابر این ماجرا مسئول است و این پرسش وجود دارد که چگونه در تمدنی که ادعای بیش از ۲ هزار سال قدمت دارد، چنین خشونتی رخ می‌دهد.

شجاعی دبیر اجرایی رویداد در ادامه نشست درباره پوستر جشنواره فیلم مقاومت گفت: «ققنوس برخاسته از جنگ» تعبیری است‌ که رهبر انقلاب نیز بارها در سخنرانی‌شان به این جمله اشاره کردند و پوستر جشنواره امسال نیز با الهام از مفهوم جاودانگی طراحی شد.

در ادامه با حضور فررند شهید حاجی زاده از پوستر نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت رونمایی شد.

شجاعی عنوان ‌کرد: جشنواره ۷ آبان در اصفهان افتتاح می‌شود و اختتامیه ۱۴ آبان در تهران خواهد بود. در حوزه بین‌الملل بیش از ۱۹۰۰ اثر مورد تایید قرار گرفت. بیش از ۱۰۹ کشور برای ما در بخش‌های مختلف فیلم فرستادند که به ترتیب کشورهای هند، اسپانیا، برزیل، ترکیه، آمریکا، ایتالیا، اندونزی، آرژانتین، فرانسه و انگلستان بیشترین آثار را ارسال کردند. همچنین مستند «هیچ سرزمین دیگری» که اسکار بهترین مستند ۲۰۲۴ را دریافت کرد امسال در بخش بین‌الملل حضور دارد.

وی افزود: ما ۱۸ فیلم سینمایی داخلی داریم که اکنون در حال داوری هستند. پنج فیلم نیز در طول ایام جنگ ساخته شده و قرار است در جشنواره رونمایی شوند. همچنین ۱۸ مسترکلاس طراحی و از استادان به‌نام سینمای ایران دعوت شده است. جلسه نقد و بررسس فیلم‌ها نیز برگزار خواهد شد.

غفاری نیز در ادامه نشست بیان کرد: سال گذشته موضوع طوفان الاقصی در جشنواره پررنگ بود اما امسال طبیعتا اتفاقات یک سال اخیر بازتاب زیادی در آثار دارند. ما منکر فرم در جشنواره مقاومت نیستیم اما از طریق محتوا فرم را خلق می‌کنیم. امسال شکرخدا یکی از بهترین ادوار از نظر تناسب موضوع و محتوا را خواهیم داشت.

وی درباره تکراری بودن فیلم‌های حاضر در جشنواره عنوان کرد: از میان ۱۸ فیلم امسال ۶ فیلم‌ برای اولین بار در جشنواره رونمایی می‌شوند. اهمیت جشنواره مقاومت برای اهالی هنر پررنگ است و ما که در بطن این موضوع قرار داریم اهمیت و ارادت هنرمندان به این رویداد را بیشتر درک می‌کنیم. جشنواره فیلم مقاومت تنها جشنواره موضوعی مقاومت در دنیا است و امیدوارم در سال‌های آینده مورد استقبال فیلمسازان بزرگ قرار بگیرد.

دبیر جشنواره درباره انیمیشن‌ها بیان کرد: در این دوره بیش از ۶۰ انیمیشن کوتاه به داوری نهایی و ۹ انیمیشن سینمایی بلند نیز به بخش مسابقه راه پیدا کردند.

وی درباره بخش بین الملل گفت: ما از طریق سامانه‌هایی که فیلمسازان بین‌الملل در آن حضور داشتند، توانستیم فراخوان جشنواره را به گوش فیلمسازان خارجی برسانیم. مسلما ما برای دعوت از مهمانان بین الملل با چالش مواجه هستیم اما یک لیست ۳۰ نفری از مهمانان بین الملل داریم که امیدواریم در تهران حضور پیدا کنند.

غفاری درباره نسبت جشنواره فیلم مقاومت با مردم در میدان بیان کرد: اکنون مهم‌ترین مساله ما اکران آثار در میدان و در میان جانفدایان است. ما بسته‌ای تدارک دیده ایم که قابلیت اکران در میادین را داشته باشند. این آمادگی وجود دارد که اگر مجموعه‌ای در کشور قصد اکران فیلم داشت ما در خدمتشان باشیم.

وی متذکر شد: به جز خانه جشنواره، در سراسر کشور اکران فیلم‌های مقاومت انجام خواهد شد. اکران‌های سیاری تدارک دیده شده است تا در مناطق محروم فیلم‌ها نمایش داده شوند.

غفاری قدیر در پایان درباره ساخت فیلم درباره قهرمانان عنوان کرد: آثار دفاع مقدس تجهیزات زیادی لازم دارند و به همین دلیل مجموعه‌های خصوصی کمتر سراغ این نوع آثار می‌روند. اطلاع دارم که برای شهید پاکپور تمهیداتی اندیشیده شده است تا فیلمنامه‌ای با موافقت خانواده‌شان نوشته شود.