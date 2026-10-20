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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای؛

محبوبیت ترامپ به پایین‌ترین سطح رسید

محبوبیت ترامپ به پایین‌ترین سطح رسید

نظرسنجی رویترز و ایپسوس نشان می‌دهد میزان رضایت از عملکرد دونالد ترامپ به ۳۱ درصد کاهش یافته و دموکرات‌ها با اختلاف ۱۲ درصدی از جمهوری‌خواهان در رقابت انتخاباتی کنگره پیش افتاده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، میزان رضایت آمریکایی‌ها از عملکرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به پایین‌ترین سطح در هر دو دوره ریاست‌جمهوری او رسیده است. افزایش قیمت بنزین و نگرانی‌های اقتصادی در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در سوم نوامبر (۱۲ آبان) از عوامل مؤثر بر کاهش حمایت از ترامپ عنوان شده‌اند.

بر اساس نظرسنجی چهارروزه رویترز و مؤسسه ایپسوس که ۱۹ اکتبر (۲۷ مهر) پایان یافت، تنها ۳۱ درصد آمریکایی‌ها از عملکرد ترامپ رضایت دارند؛ رقمی که نسبت به دو هفته قبل یک واحد درصد کاهش یافته است.

همچنین، ۴۷ درصد رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده از دموکرات‌ها و ۳۵ درصد از جمهوری‌خواهان حمایت کرده‌اند. این اختلاف ۱۲ درصدی، بیشترین فاصله دو حزب در چرخه انتخاباتی کنونی است و می‌تواند شانس دموکرات‌ها برای کسب کنترل مجلس نمایندگان و سنا را افزایش دهد.

نارضایتی از وضعیت اقتصادی و افزایش قیمت بنزین

۶۸ درصد آمریکایی‌ها از عملکرد ترامپ در مدیریت اقتصاد ناراضی هستند؛ آماری که ۳۷ درصد از جمهوری‌خواهان را نیز شامل می‌شود. در مقابل، ۴۰ درصد شرکت‌کنندگان دموکرات‌ها را برای مدیریت اقتصاد مناسب‌تر دانسته‌اند، در حالی که این رقم برای جمهوری‌خواهان ۳۳ درصد بوده است.

حمایت از دموکرات‌ها به‌ویژه در میان زنان بیشتر است؛ به‌طوری‌که ۵۰ درصد زنان از این حزب و ۳۲ درصد از جمهوری‌خواهان حمایت کرده‌اند.

این نظرسنجی به‌صورت اینترنتی و با مشارکت یک‌هزار و ۶۷۹ بزرگسال آمریکایی، از جمله یک‌هزار و ۲۷۹ رأی‌دهنده ثبت‌نام‌شده، انجام شده است. حاشیه خطای نتایج برای رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده ۳ واحد درصد اعلام شده است.

کد مطلب 6983949

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    نظرات

    • IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۸
      0 0
      پاسخ
      خدا را 1000 بار شکر

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