به گزارش خبرنگار مهر، بیژن حقیقی ظهر سه شنبه در مراسم تفاهم‌نامه همکاری استراتژیک میان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری و اداره‌کل آموزش‌وپرورش چهارمحال و بختیاری، با اعلام آمادگی کامل این مرکز برای به میدان آوردن ظرفیت تجهیزات، استادان و متخصصان برجسته خود جهت توسعه رشته‌های کشاورزی و دامداری در مدارس، احیای مراکز آموزش کشاورزی در دوره متوسطه و گسترش رشته‌های مرتبط در هنرستان‌های کاردانش و فنی‌وحرفه‌ای را کلید طلایی عبور از چالش‌های اشتغال بخش کشاورزی دانست.

مدیرکل آموزش‌وپرورش چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست با استقبال از توسعه همکاری‌های دوجانبه، با اذعان به اینکه «نگاه سنتی به کشاورزی دیگر پاسخگوی نیازهای روز جامعه نیست»، اظهار داشت: اولویت راهبردی آموزش‌وپرورش، هدایت نسل جوان به سمت رشته‌های عملی و مهارت‌محور است تا دانش‌آموزان در کنار دانش نظری، با فناوری‌ها و روش‌های نوین تولید و فرصت‌های درآمدزایی بخش کشاورزی آشنا شوند.

بهمن خدادادی ضمن قدردانی ویژه از نقش‌آفرینی مرکز تحقیقات در راه‌اندازی موفق رشته‌های باغداری در هنرستان فنی‌وحرفه‌ای سامان، ابراز امیدواری کرد که با استمرار این تعاملات اثربخش، زمینه احیای هرچه سریع‌تر هنرستان منطقه شمس‌آباد و سایر مناطق استان نیز فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با امضای رسمی تفاهم‌نامه همکاری میان دو دستگاه، سنگ‌بنای تازه‌ای برای هم‌افزایی تخصصی، توانمندسازی دانش‌آموزان و هنرستان‌های کشاورزی چهارمحال و بختیاری گذاشته شد تا مسیر آینده‌سازان بخش کشاورزی هموارتر از همیشه شود.