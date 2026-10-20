دو واحد غیرمجاز سندبلاست در چهاردانگه اسلامشهر تعطیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حمیده خدنگی، ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از توقف فعالیت دو واحد غیرمجاز سندبلاست در بخش چهاردانگه این شهرستان و جمع‌آوری تجهیزات آن‌ها پس از پیگیری‌های قانونی و ابلاغ اخطاریه‌های زیست‌محیطی خبر داد.

خدنگی با اشاره به نتایج اقدامات نظارتی این اداره اظهار کرد: فعالیت این دو واحد به دلیل انتشار گردوغبار و ایجاد آلودگی، محیط زیست و سلامت عمومی شهروندان را تحت تأثیر قرار داده بود و در پی پیگیری‌های انجام‌شده و ابلاغ اخطاریه‌های متعدد، از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری شد.

وی افزود: تجهیزات مورد استفاده در این واحدها نیز در چارچوب اقدامات انجام‌شده جمع‌آوری شده است تا از تداوم فعالیت‌های آلاینده در این بخش جلوگیری شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اسلامشهر با تأکید بر ضرورت رعایت مقررات زیست‌محیطی در فعالیت‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی تصریح کرد: شناسایی واحدهای آلاینده و پیگیری برای رفع آلودگی آن‌ها از اولویت‌های نظارتی این اداره است و با واحدهایی که بدون رعایت الزامات قانونی موجب آلودگی محیط زیست می‌شوند، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

خدنگی در ادامه هشدار داد در صورت برطرف‌نشدن آلایندگی و ادامه فعالیت‌های مغایر با ضوابط زیست‌محیطی، اقدامات قانونی لازم، از جمله توقف فعالیت واحدهای متخلف، در دستور کار قرار خواهد گرفت.