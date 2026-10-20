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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰

نخاله‌های ساختمانی از محور جاده ساوه در رباط‌کریم جمع‌آوری شد

نخاله‌های ساختمانی از محور جاده ساوه در رباط‌کریم جمع‌آوری شد

رباط ‌کریم- سرپرست اداره حفاظت محیط زیست رباط‌کریم از پاکسازی حاشیه محور جاده ساوه با همکاری راهداری و شهرداری خبر داد و بر ضرورت جلوگیری از تخلیه غیرمجاز نخاله‌های ساختمانی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه عسگری، ظهر سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای عملیات پاکسازی نخاله‌های ساختمانی در محور جاده ساوه، حدفاصل پل فرودگاه تا میدان شهید سلیمانی، با مشارکت دستگاه‌های اجرایی مرتبط خبر داد.

عسگری با اشاره به پیامدهای تخلیه غیرمجاز پسماندهای عمرانی اظهار کرد: رهاسازی نخاله‌های ساختمانی در حاشیه راه‌ها و اراضی، علاوه بر تخریب محیط و برهم زدن سیمای طبیعی منطقه، می‌تواند موجب بروز آلودگی‌های زیست‌محیطی شود؛ ازاین‌رو، پاکسازی این محدوده‌ها و پیشگیری از تکرار تخلفات اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: این عملیات با همکاری اداره حفاظت محیط زیست شهرستان رباط‌کریم، اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و شهرداری رباط‌کریم و با هدف بهبود وضعیت زیست‌محیطی محورهای مواصلاتی، حفظ پاکیزگی محیط و جلوگیری از انباشت پسماندهای ساختمانی انجام شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست رباط‌کریم با تأکید بر ضرورت مدیریت اصولی پسماندهای ساختمانی، از شهروندان، پیمانکاران و فعالان حوزه ساخت‌وساز خواست از تخلیه غیرمجاز نخاله‌ها در حاشیه راه‌ها و اراضی طبیعی خودداری کنند و پسماندهای عمرانی را به محل‌های مجاز انتقال دهند.

کد مطلب 6983960

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