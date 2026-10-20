خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – محراب علوی: جلگه حاصلخیز خوزستان از دیرباز شاهرگ حیاتی و قلب تپنده بخش کشاورزی ایران اسلامی به شمار می‌رود؛ سرزمینی که با خاک زرخیز، آفتاب سخاوتمند و شبکه گسترده رودخانه‌های خروشان، چونان سدی استوار در برابر نوسانات اقتصادی و تنگناهای معیشتی قد برافراشته است. در منظومه راهبردی اقتصاد ملی، این کهن‌دیار نقشی فراتر از یک قطب تولیدی ایفا می‌کند و نمادی از اقتدار درون‌زا و ضامن سلامت و پایداری سفره‌های میلیون‌ها ایرانی در پهنه گسترده این مرز و بوم است.

امروز و در شرایطی که بدخواهان این مرز و بوم با ابزار شوم محاصره بنادر، اعمال فشارهای حداکثری و ایجاد اخلال در مبادی ورود کالاهای اساسی در پی هدف گرفتن تاب‌آوری سفره مردم و ایجاد تنگناهای معیشتی هستند، مزارع خوزستان سنگر خط مقدم دفاع از استقلال و امنیت پایدار کشور محسوب می‌شوند. هر بذر که در دل این خاک نشانده می‌شود و هر قطره آبی که در شیارهای تشنه آن جریان می‌یابد، پاسخی محکم و بازدارنده به توطئه‌های شومی است که استقلال معیشتی ملت را نشانه رفته‌اند و امید دارند تا از مسیر تحریم واردات، چرخ‌های زندگی جامعه را کند سازند.

کشت پاییزه و هماهنگی میان آب و سوخت

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان آخرین وضعیت آمادگی استان برای آغاز بزرگ‌ترین رویداد زراعی سال گفت: بر اساس میزان آب قابل برنامه‌ریزی اعلام‌شده از سوی سازمان آب و برق خوزستان، سه میلیارد و ۹۷۳ میلیون مترمکعب آب برای بخش کشاورزی استان در نظر گرفته شده است.

جواد سلطانی کاظمی افزود: در زمینه الگوی کشت پاییزه، الگوی پیشنهادی کشت استان به سازمان آب و برق ارائه شد که کلیات آن مورد توافق دو دستگاه قرار گرفت.

وی تصریح کرد: بر اساس این الگو، سطح کشت‌های فصلی استان حدود ۷۳۲ هزار هکتار و سطح کشت‌های دائمی نیز حدود ۸۰۵ هزار هکتار پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بیان کرد: کشت‌های فصلی شامل محصولاتی از جمله گندم، کلزا، چغندر و سایر محصولات است و برای مجموع کشت‌های پیش‌بینی‌شده، حدود چهار میلیارد و ۱۸۸ میلیون مترمکعب آب مورد نیاز خواهد بود.

وی با اشاره به اختلاف موجود میان آب قابل برنامه‌ریزی و نیاز آبی الگوی کشت اظهار کرد: حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب اختلاف وجود داشت که در جلسه با مسئولان سازمان آب و برق، این موضوع قابل حل تشخیص داده شد و درباره آن بحث چالشی وجود نداشت.

سلطانی کاظمی با توجه به آغاز فصل کشت و اینکه برخی محصولات از جمله کلزا و چغندر زودتر از سایر محصولات کشت می‌شوند، خواستار تصویب هرچه سریع‌تر الگوی کشت شد و گفت: با توجه به تفاهم اولیه انجام‌شده با سازمان آب و برق، انتظار می‌رود الگوی کشت در سریع‌ترین زمان مصوب شود تا در مناطقی که شبکه آبیاری وجود دارد، رهاسازی آب برای کشت‌های پاییزه آغاز شود.

وی با تأکید بر لزوم همراهی تمامی دستگاه‌های اجرایی در پشتیبانی از تولید افزود: از ابتدای امسال تاکنون بالغ بر ۳۵۰ هزار تن نهاده تأمین شده است که با توجه به فصل کشت و داشت در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در ادامه با نگاهی انتقادی به وضعیت تخصیص انرژی تصریح کرد: سهمیه سوخت استان برای سال جاری ۲۰۹ میلیون لیتر تعیین شده که نسبت به سهمیه سال گذشته تغییر چندانی نداشته و حدود یک تا دو میلیون لیتر کاهش یافته است.

سلطانی کاظمی بیان کرد: سال گذشته نیاز استان حدود ۳۰۰ میلیون لیتر اعلام شد اما ۲۱۱ میلیون لیتر سهمیه اختصاص یافت و امسال نیز نیاز استان همچنان حدود ۳۰۰ میلیون لیتر است، در حالی که سهمیه اختصاص‌یافته ۲۰۹ میلیون لیتر تعیین شده است؛ از این رو پیگیری‌ها برای تخصیص سهمیه ترمیمی به این میزان ادامه دارد.

ساماندهی گلخانه‌ها و پیگیری خودکفایی شکر

در کنار زراعت سنتی، ارتقای سلامت محصولات و حرکت به سمت ساختارهای مدرن از الزامات اساسی پایداری تولید است؛ موضوعی که در زمینه ساماندهی واحدهای گلخانه‌ای استان مورد پیگیری قرار دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جلسه هماهنگی اجرای بند خ ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم با محوریت تسریع در صدور شناسنامه واحدهای گلخانه‌ای دارای پروانه بهره‌برداری استان خبر داد و گفت: جلسه هماهنگی اجرای آیین‌نامه بند خ ماده ۷۱ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت با حضور رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، بازرس ویژه اداره کل بازرسی استان مستقر در سازمان و کارشناسان باغبانی شهرستان‌های دارای گلخانه‌های دارای پروانه بهره‌برداری در دفتر مدیریت باغبانی برگزار شد.

رقیه سلطانی افزود: این جلسه با هدف بررسی روند ثبت اطلاعات گلخانه‌های دارای پروانه بهره‌برداری و صدور شناسه محصولات این واحدها و ثبت کد QR در سامانه یکتا به صورت رایگان و خوداظهاری تشکیل شد و حاضران ضمن بررسی آخرین وضعیت پیشرفت کار در سطح استان، در خصوص رفع موانع موجود و تسریع در فرآیند اجرایی تبادل نظر کردند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بیان کرد: با اشاره به حساسیت موضوع و محدودیت زمانی موجود، بر ضرورت اجرای دقیق و به‌موقع تکالیف تعیین‌شده برای هر یک از دستگاه‌ها تأکید و خواستار رفع سریع چالش‌های موجود در سطح شهرستان‌ها شدیم.

هم‌زمان با این اقدامات، نگاه راهبردی به کالاهای اساسی و جلوگیری از وابستگی در کالاهایی نظیر قند و شکر نیز در خوزستان جریان دارد.

مدیرکل محصولات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر جایگاه بی‌بدیل این استان در خودکفایی شکر اظهار کرد: تأمین شکر در کشور از سه محل چغندر پاییزه، چغندر بهاره و نیشکر انجام می‌شود و استان خوزستان به عنوان تنها استان تولیدکننده نیشکر کشور و دارای سهم اساسی در تولید چغندر پاییزه، برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است.

حسین اصغری افزود: امروز برای پیگیری امور مربوط به تأمین شکر در کشور، سفری به استان خوزستان داشتیم و جلسه‌ای بسیار خوب و مفید با حضور مدیران عامل کارخانه‌های قند و مدیران بخش کشاورزی این کارخانه‌ها که در کشت پاییزه در استان خوزستان همکاری می‌کنند، برگزار شد.

مدیرکل محصولات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: با تلاش‌هایی که از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان، کشاورزان این استان و کارخانه‌های قند در حال پیگیری است، این هدف مهم به ثمر خواهد رسید.

ظرفیت‌های متنوع زنبورداری و توسعه کشاورزی قراردادی

تنوع‌بخشی به محصولات کشاورزی و زنجیره ارزش، یکی دیگر از راه‌های مصون‌سازی اقتصاد غذایی در برابر فشارهای خارجی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامهرمز در گفتگو با خبرنگار مهر از ظرفیت‌های برجسته این منطقه سخن گفت و اظهار کرد: رامهرمز با دارا بودن بیش از شش هزار فروند کندوی مدرن بومی و مهاجر و تولید سالانه ۵۵ تن عسل، یکی از قطب‌های مستعد تولید عسل، فرآورده‌های جانبی و تولید ملکه در استان به شمار می‌رود.

مصطفی شیرالی بیان کرد: شرایط اقلیمی و تنوع گیاهی مناسب در منطقه، بستر مطلوبی برای فعالیت زنبورداران فراهم کرده است؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون بیش از شش هزار فروند کندوی مدرن اعم از بومی و مهاجر در زنبورستان‌های این شهرستان فعال هستند.

وی با اشاره به میزان تولید عسل افزود: سالانه بالغ بر ۵۵ تن عسل مرغوب و باکیفیت در این شهرستان تولید و به بازار مصرف عرضه می‌شود که نقش ارزنده‌ای در رونق اقتصاد بخش کشاورزی و اشتغال‌زایی محلی دارد.

شیرالی در ادامه عنوان کرد: علاوه بر تولید عسل، رامهرمز از زیرساخت‌های بسیار بالایی برخوردار است و هم‌اکنون تولید فرآورده‌های جانبی زنبور عسل نظیر ژل رویال، بره‌موم، گرده گل و همچنین تولید ملکه به‌صورت فعال در این شهرستان انجام می‌شود.

از سوی دیگر، تأمین خوراک دام و طیور و جلوگیری از خام‌فروشی و نوسانات بازار، نیازمند نظام‌مندسازی فرایند تولید از طریق کشاورزی قراردادی است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با اشاره به ابلاغ دستورالعمل‌های جدید در این حوزه گفت: کشاورزی قراردادی راهکاری مؤثر برای کاهش ناهماهنگی میان تولید و بازار، حمایت از تولیدکنندگان و بهبود فرآیند تأمین و فروش محصول به شمار می‌رود و ایجاد ارتباط منسجم میان کشاورزان، تأمین‌کنندگان نهاده، شرکت‌های پشتیبان و خریداران می‌تواند زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تر تولید، تأمین به‌موقع نهاده‌ها و خدمات مورد نیاز و اطمینان بیشتر از فروش محصول در چارچوب قراردادهای منعقدشده را فراهم کند.

عبدالامیر نیرومند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از محورهای مهم، ضرورت توجه هم‌زمان به تمامی مراحل زنجیره ارزش ذرت، از تأمین مالی و نهاده‌های تولید تا خدمات فنی، برداشت و خرید محصول بود و اعضای کارگروه تأکید کردند که تحقق اهداف کشاورزی قراردادی مستلزم هماهنگی میان تمام عوامل مؤثر در فرآیند تولید است و توافق برای خرید محصول، به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده موفقیت این الگو باشد.

وی ادامه داد: با توجه به تغییر شرایط اقتصادی و تحولات ایجادشده در هزینه‌های تولید و قیمت نهاده‌ها، ضرورت بازنگری در الگوهای پیشین کشت و بررسی صرفه اقتصادی تولید ذرت دانه‌ای در داخل کشور مورد توجه قرار گرفت و برنامه‌ریزی برای کشت باید با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید، ظرفیت‌های استان و نیاز واقعی بازار انجام شود تا ضمن استفاده بهینه از منابع، زمینه افزایش پایداری اقتصادی تولیدکنندگان فراهم شود.

فصل درو در صیدون و تقویت تناوب زراعی در رامهرمز

درحالی‌که بخش اعظم دشت‌های خوزستان مهیای کشت پاییزه می‌شوند، در گوشه‌ای دیگر از استان محصول دسترنج کشاورزان در حال برداشت و ورود به چرخه مصرف است تا وابستگی به واردات برنج و حبوبات بیش از پیش کاهش یابد.

سرپرست جهاد کشاورزی صیدون با اعلام آغاز برداشت محصول شلتوک در این منطقه گفت: امسال یک هزار و صد هکتار از اراضی صیدون به کشت شلتوک اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود بین پنج هزار تا پنج هزار و پانصد تن محصول برداشت شود.

ابوذر دست‌آموز با اعلام این خبر اظهار کرد: سطح زیر کشت برنج در منطقه صیدون در سال جاری یک هزار و صد هکتار است و ارقام چمپا، عنبر، هاشمی و سایر ارقام محلی را شامل می‌شود که بیش از ۹۵ درصد این سطوح به رقم چمپا اختصاص دارد.

وی با اشاره به وضعیت تولید افزود: با توجه به مطلوب بودن مزارع و میانگین عملکرد حدود چهار و نیم تا پنج تن در هکتار، پیش‌بینی می‌شود بین پنج هزار تا پنج هزار و پانصد تن محصول برداشت شود؛ این در حالی است که عملکرد مزارع نسبت به سال‌های گذشته مطلوب‌تر ارزیابی می‌شود و تولید امسال روندی افزایشی خواهد داشت.

دست‌آموز با اشاره به زمان‌بندی و کیفیت برداشت گفت: عملیات برداشت از دهه سوم مهرماه آغاز شده و تا اواخر آبان‌ماه ادامه دارد و کیفیت محصول سال جاری از نظر دانه، عطر و طعم نیز در مقایسه با سال‌های گذشته بسیار مناسب‌تر و باکیفیت‌تر است.

وی با اشاره به مشارکت گسترده کشاورزان تصریح کرد: در این طرح یک هزار و ۹۵۰ نفر از بهره‌برداران شهرستان مشارکت دارند و برداشت برنج نقش مهمی در اشتغال‌زایی فصلی و رونق معیشت خانوارهای کشاورز منطقه ایفا می‌کند.

هم‌راستا با این برداشت استراتژیک، مزارع حبوبات نیز در رونق تولید و سلامت خاک نقشی بی‌بدیل دارند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامهرمز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برداشت حبوبات تابستانه در این شهرستان گفت: امسال ۴۹۰ هکتار از اراضی کشاورزی رامهرمز به کشت حبوبات تابستانه اختصاص یافت که از این میزان، ۶۸ هکتار عمدتاً به کشت لوبیا سبز اختصاص داشت که به‌صورت تازه‌خوری برداشت و روانه بازار مصرف شد.

مصطفی شیرالی با اشاره به روند برداشت مزارع باقی‌مانده افزود: مابقی اراضی زیرکشت حبوبات به‌صورت خشک در حال برداشت است و عملیات برداشت توسط کشاورزان منطقه با تلاش مستمر ادامه دارد.

وی پیش‌بینی کرد: با توجه به وضعیت مطلوب مزارع، بیش از ۵۰۰ تن حبوبات خشک از این اراضی برداشت شود که عمده محصولات تولیدی شامل ماش و لوبیا چشم‌بلبلی است.

استواری ستون فقرات امنیت غذایی و ضرورت توجه ملی

خوزستان این روزها با قامت برافراشته در صف اول پاسداری از استقلال اقتصادی ایستاده است؛ استانی که کشاورزان رنج‌کشیده اما پرتلاش آن با دستانی پینه‌بسته، بذر امید را در پهنه دشت‌های زرخیز می‌کارند تا توطئه بیگانگان در مسدودسازی مبادی معیشت مردم، در برابر سیل خروشان تولید داخلی نقش بر آب شود. تکاپوی مداوم شالیکاران، چغندرکاران و زنبورداران این دیار گواهی روشن بر این حقیقت تابناک است که ریشه‌های تاب‌آوری ایران در اعماق خاک این مرز و بوم تنیده شده و هرگز با تندباد فشارهای خارجی از پای درنخواهد آمد.