فراخوان ملی برای روایت هنری معارف مهدوی در قالب جشنواره

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین ملکی، مشاور وزیر و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران،ظهر سه‌شنبه، در آیین رونمایی از پوستر جشنواره ملی مهدویت و انتظار، هنر و رسانه را از ظرفیت‌های مؤثر برای تبیین معارف مهدوی دانست و بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده برای حضور علاقه‌مندان از سراسر کشور تأکید کرد.

ملکی با اشاره به اهمیت گسترش فرهنگ مهدویت و انتظار اظهار کرد: آشنایی بیشتر جامعه با معارف حضرت ولی‌عصر(عج) به برنامه‌ریزی مستمر، استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری و بهره‌گیری از روش‌های نوین اطلاع‌رسانی نیاز دارد. جشنواره‌های فرهنگی و هنری نیز می‌توانند زمینه مشارکت هنرمندان و فعالان رسانه‌ای را در این مسیر فراهم کنند.

وی با تأکید بر لزوم معرفی گسترده اهداف و بخش‌های جشنواره افزود: اطلاع‌رسانی درباره این رویداد باید به‌گونه‌ای انجام شود که هنرمندان، نویسندگان، فعالان رسانه‌ای و علاقه‌مندان از سراسر کشور امکان حضور در آن را داشته باشند. خبرگزاری‌ها، رسانه‌های جمعی، شبکه‌های اجتماعی و مجموعه‌های فرهنگی، هنری و قرآنی نیز می‌توانند در معرفی جشنواره نقش مؤثری ایفا کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، همکاری میان دستگاه‌های فرهنگی و مجموعه‌های تخصصی را از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت برگزاری جشنواره برشمرد و تصریح کرد: استفاده از توان کارشناسی و ظرفیت‌های اجرایی بخش‌های مختلف، علاوه بر بهبود روند برگزاری، به افزایش دامنه اثرگذاری این رویداد در جامعه کمک می‌کند.

ملکی ابراز امیدواری کرد که با اطلاع‌رسانی هدفمند، مشارکت گسترده هنرمندان و همکاری نهادهای فرهنگی و قرآنی، جشنواره ملی مهدویت و انتظار بتواند به رویدادی اثرگذار در مسیر ترویج فرهنگ انتظار و گسترش معارف اهل‌بیت(ع) تبدیل شود.

در ادامه این مراسم، محمدحسین فدوی، مدیرکل ارتباطات و هماهنگی امور استان‌های رسانه‌ای مرکز عالی قرآن و عترت، با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری در ترویج معارف مهدوی اظهار کرد: فعالیت در مسیر گسترش فرهنگ مهدویت و انتظار، فرصتی ارزشمند برای فعالان عرصه فرهنگ و هنر است و امید می‌رود این رویداد زمینه‌ساز تقویت فرهنگ انتظار در جامعه باشد.

فدوی همچنین با اشاره به تعدد رویدادهای برگزارشده با موضوع مهدویت، بر اهمیت استفاده از قالب‌های متنوع هنری و رسانه‌ای تأکید کرد و گفت: در طراحی این جشنواره تلاش شده است با تمرکز بر ظرفیت‌های هنر و رسانه، زمینه تولید آثار تازه و خلاقانه فراهم شود.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده در این مراسم، جشنواره ملی مهدویت و انتظار در بخش‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای و برای عموم علاقه‌مندان در تمامی گروه‌های سنی برگزار می‌شود و مهلت ارسال آثار به آن تا ۳۰ آذر ۱۴۰۵ تعیین شده است.

در بخش فرهنگی و ادبی جشنواره، رشته‌هایی مانند شعر، سرود و دل‌نوشته با موضوع حضرت ولی‌عصر(عج) پیش‌بینی شده است. بخش هنری نیز میزبان آثاری در رشته‌های نقاشی‌خط، نقاشی، تصویرسازی، عکاسی و گرافیک خواهد بود و در بخش رسانه، قالب‌هایی همچون کلیپ، نماهنگ، پادکست و اینفوگرافیک مورد توجه قرار گرفته است.