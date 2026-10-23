دو عامل باعث موفقیت استقلال است؛ فرعباسی باید اشتباهات را کمتر کند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر در شرایطی به مصاف گل‌گهر رفت که آبی‌پوشان برای عقب نماندن از کورس رقابت با پرسپولیس و حفظ شانس خود برای حضور در جمع مدعیان، به کسب سه امتیاز این دیدار نیاز داشتند. شاگردان سهراب بختیاری‌زاده که در این مسابقه به دنبال استفاده از امتیاز میزبانی بودند، در نهایت موفق شدند با تک‌گل اسماعیل قلی‌زاده از سد حریف خود عبور کنند و سه امتیاز ارزشمند این دیدار را در تهران نگه دارند.

استقلال با این پیروزی توانست به هدف خود در هفته نهم دست پیدا کند و با کسب سه امتیاز این مسابقه، رقابت با پرسپولیس را در ادامه فصل دنبال کند. آبی‌پوشان امیدوارند با تداوم کسب نتایج مطلوب در هفته‌های آینده، موقعیت خود را در جدول رده‌بندی بهبود ببخشند و از کورس رقابت با دیگر مدعیان قهرمانی عقب نمانند.

رفاقت و دوستی برگه برنده استقلال است

حسین تراب پور کارشناس فوتبال و پیشکسوت استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با شرایط و عملکرد آبی ها در فصل جاری اظهار داشت: با توجه به شرایطی که استقلال در این فصل داشته، از جمله بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی و محدودیت در جذب بازیکن، سهراب بختیاری‌زاده تا اینجای کار عملکرد بسیار خوبی داشته و کار بزرگی انجام داده است.

او افزود: احساس می‌کنم بختیاری‌زاده علاوه بر مسائل فنی، توانسته است رفاقت و دوستی خوبی بین بازیکنان ایجاد کند و این موضوع را حفظ کند. می‌دانیم که در فوتبال، ۵۰ درصد مسائل به مسائل فنی و ۵۰ درصد دیگر به رفاقت و همدلی مربوط می‌شود. استقلال در شرایطی که پنجره نقل‌وانتقالاتی‌اش بسته بوده نتوانسته بازیکنان مورد نیاز خود را جذب کند و با این وجود من احساس می‌کنم نتایج خوبی به دست آورده است. این تیم هم در لیگ برتر و هم در آسیا عملکرد خوبی داشته و در حالی که انتظار نمی‌رفت استقلال در این شرایط چنین نتایجی کسب کند، توانسته است در هر دو رقابت عملکرد قابل قبولی داشته باشد.

تراب‌پور در ادامه درباره وضعیت و عملکرد حبیب فرعباسی و اضافه شدن محمد خلیفه در نیم فصل به جمع آبی ها گفت: پیش از هر چیزی باید بگویم استقلال به یک دروازه‌بان دیگر برای ادامه فصل احتیاج داشت و حضور خلیفه به تیم کمک می کند. ما در دو جام حضور داریم و اگر قرار باشد در لیگ برتر و آسیا به رقابت ادامه دهیم به یک دروازه‌بان دیگر حتما تا پایان فصل نیاز داریم. دروازه‌بان‌های جوانی در اختیار داریم که هنوز تجربه بازی در رقابت‌های آسیایی را ندارند، چه برسد به اینکه بخواهیم در لیگ برتر هم از آن‌ها استفاده کنیم. با این تفاسیر، استقلال به یک دروازه‌بان دیگر نیاز دارد.

عملکرد فرعباسی همراه با نوسان است

او با اشاره به عملکرد حبیب فرعباسی در بازی‌های اخیر استقلال اظهار داشت: فرعباسی در چند بازی اخیر خیلی خوب کار کرده و برای استقلال زحمت کشیده است. او کلین‌شیت‌های خوبی داشته و عملکرد قابل قبولی ارائه کرده، اما نوسان‌هایی هم در کارش دیده شده که باید برطرف شود. وقتی یک بازیکن در تیم بزرگی مانند استقلال بازی می‌کند، باید تلاش کند اشتباهاتش را به حداقل برساند. منظورم این نیست که بازیکن اصلاً اشتباه نکند، بلکه باید اشتباهاتش بسیار کم باشد.

کارشناس فوتبال و پیشکسوت استقلال ادامه داد: نمونه این موضوع را در بازی با الغرافه دیدیم. خیلی‌ها با من درباره آن مسابقه صحبت کردند و گفتند حبیب چهار اشتباه داشت. همه ما آن بازی را دیدیم، اما در نهایت استقلال برنده شد و این اشتباهات در نتیجه نهایی تأثیر تعیین‌کننده‌ای نداشت. با این حال نمی‌توانیم این موضوع را نادیده بگیریم که فرعباسی در این ۱۰ بازی و مسابقات آسیایی زحمات زیادی برای استقلال کشیده و کلین‌شیت‌های خوبی داشته است.

تراب‌پور خاطرنشان کرد: من می‌گویم دروازه‌بانی که این‌قدر خوب کار کرده و استعداد دارد و در سطحی است که می‌تواند در آسیا بازی کند، باید اشتباهاتش را کمتر کند. تأکید می‌کنم که باید این اشتباهات کاهش پیدا کند، اما در عین حال نمی‌توان از تلاش و بازی‌های خوب او چشم‌پوشی کرد. این مسائل هم باید مورد توجه قرار بگیرد و دروازه‌بان استقلال باید بتواند با تمرکز بیشتری کار کند تا اشتباهاتش به حداقل برسد.

مسافت زیاد و سفرهای متوالی عامل اصلی افت استقلال خواهد بود

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره افت استقلال در دقایق پایانی اکثر بازی ها گفت: استقلال در این مدت دائماً در سفر بوده است. شما ببینید در مسابقات آسیایی، چه زمانی که مهمان هستیم و چه زمانی که میزبان هستیم، باید سفر کنیم. طی کردن این مسافت‌های طولانی و رفت‌وآمدها، آن هم در شرایطی که فاصله زمانی کمی برای استراحت وجود دارد، فشار زیادی به تیم وارد می‌کند.

او افزود: همه این مسائل در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند؛ از یک طرف پنجره نقل‌وانتقالاتی بسته است و استقلال نمی‌تواند بازیکن بگیرد و از طرف دیگر، باید مسافت‌های طولانی را برای حضور در مسابقات طی کند و در دو رقابت مهم به میدان برود. با وجود تمام این شرایط، من احساس می‌کنم سهراب بختیاری‌زاده تا اینجا کار بزرگی انجام داده است. استقلال بدون اینکه بتواند بازیکنان مورد نیازش را جذب کند، در دو جبهه رقابت کرده و با وجود سفرهای متعدد و شرایط دشوار، نتایج خوبی به دست آورده است.

تراب‌پور در پایان اظهار داشت: امیدوارم استقلال همین روند را ادامه دهد. با توجه به تلاشی که از این تیم دیده‌ام، بازیکنان با یکدیگر رفیق هستند و خود سهراب بختیاری‌زاده نیز در کنار کادر فنی خوبی که در اختیار دارد، تلاش کرده است شرایط مناسبی در تیم ایجاد کند. امیدوارم پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال در نیم فصل باز شود تا این تیم بتواند دست‌کم چند بازیکن جذب کند و در ادامه فصل عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارد.