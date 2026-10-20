ضرورت تسهیل مبادلات اقتصادی بین دو کشور ازبکستان و ایران

به گزارش خبرنگار مهر، فریدالدین نصریف پیش از ظهر سه شنبه در دیدار و گفت‌وگو با فعالان اقتصادی مازندران، بر لزوم شناسایی راهکارهای عملی برای افزایش حجم مبادلات تجاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به فعالیت بانک صادرات در ازبکستان، استفاده از امکانات بانکی موجود و توسعه سازوکارهای تهاتر را از جمله راهکارهای قابل بررسی برای تسهیل تجارت دوجانبه دانست و بر تقویت همکاری‌های متقابل میان دو کشور تأکید کرد.

سفیر ازبکستان همچنین با دعوت از بازرگانان ایرانی برای بررسی ظرفیت‌های وارداتی این کشور، اظهار کرد: توسعه روابط تجاری نباید تنها بر صادرات محصولات ایرانی متمرکز باشد، بلکه واردات کالاهای باکیفیت و رقابت‌پذیر ازبکستان به بازار ایران نیز می‌تواند به گسترش همکاری‌های اقتصادی و ایجاد توازن در مبادلات کمک کند.

نصریف با بیان اینکه محصولات ازبکستانی از توان رقابت در بازارهای بین‌المللی برخوردارند، بر ضرورت معرفی بهتر این محصولات به تجار ایرانی و ایجاد ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی دو کشور تأکید کرد.

وی همچنین از آمادگی برای معرفی بازرگانان ایرانی به نمایندگان تجاری استان‌های ازبکستان خبر داد و گفت: تقویت این ارتباطات می‌تواند زمینه شناسایی فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و تجاری و تسهیل روند صادرات و واردات را فراهم کند.

روادید الکترونیکی و موانع گمرکی در کانون توجه

سفیر جمهوری ازبکستان در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های گردشگری این کشور اشاره کرد و گفت: شهروندان ایرانی می‌توانند برای سفر به ازبکستان از طریق سامانه روادید الکترونیکی اقدام کنند.

به گفته وی، هزینه صدور روادید الکترونیکی ۲۰ دلار است و فرایند دریافت آن معمولاً سه تا چهار روز طول می‌کشد؛ بنابراین متقاضیان می‌توانند بدون مراجعه حضوری به سفارت، درخواست خود را ثبت کنند.

نصریف همچنین تفاوت عوارض و هزینه‌های گمرکی کالاهای ازبکستانی در بازار ایران را از موضوعات نیازمند بررسی دانست و بر ضرورت توجه به وضعیت تعرفه‌ای محصولاتی از جمله منسوجات، لوازم برقی، یخچال و کولر تأکید کرد.

بررسی این موانع در کنار توسعه همکاری‌های بانکی، گسترش تهاتر و ایجاد ارتباط مستقیم میان تجار، از جمله محورهای مطرح‌شده برای تقویت مناسبات اقتصادی ایران و ازبکستان و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های تجاری مازندران است.