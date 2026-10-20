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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۵۰

افزایش ابر و احتمال رگبار در خوزستان تا پایان هفته

افزایش ابر و احتمال رگبار در خوزستان تا پایان هفته

اهواز - مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: عبور ریزموج‌ها تا پایان هفته جاری سبب افزایش ابر، وزش باد و احتمال رگبار و رعدوبرق در مناطق مختلف خوزستان خواهد شد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی حاکی از آن است که عبور ریزموج‌ها تا پایان هفته موجب افزایش ابر در اغلب نقاط استان، وزش باد متوسط گاهی نسبتاً شدید همراه با تندباد لحظه‌ای و برخاستن گرد و خاک محلی در برخی نقاط به‌ویژه نیمه غربی، جنوبی و مرکزی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان خوزستان افزود: احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق در ارتفاعات و سایر مناطق خوزستان نیز وجود دارد.

وی با اشاره به وضعیت رطوبت و دمای هوا توضیح داد: با استقرارجریانات جنوبی، ابتدا در مناطق و سواحل جنوب شرقی و سپس در روزهای پنجشنبه و جمعه با گسترش آن به مناطق جنوبی و مرکزی، شاهد افزایش رطوبت، شرجی و مه رقیق خواهیم بود و روز پنجشنبه نیز دمای اغلب مناطق استان دو تا سه درجه کاهش می‌یابد.

سبزه‌زاری در خصوص نوسانات دمایی شبانه‌روز گذشته تصریح کرد: شوش با دمای ۴۰.۲ و ایذه با دمای ۱۸.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و فرودگاه اهواز نیز در این مدت بیشینه دمای ۳۹ و کمینه دمای ۲۱ درجه سانتیگراد را تجربه کرده است.

کد مطلب 6983974

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