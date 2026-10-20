فاصله عجیب قیمت کارخانه و بازار خودرو؛ اختلافی بیش از ۳ میلیارد تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، مقایسه قیمت کارخانه و بازار آزاد محصولات دو خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد فاصله قیمتی در بخش قابل‌توجهی از مدل‌ها چشمگیر است؛ اختلافی که در برخی خودروها به بیش از سه میلیارد تومان می‌رسد.



در دنا پلاس اتوماتیک، اختلاف قیمت به حدود یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون تومان و در تارا اتوماتیک توربو به حدود یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان می‌رسد. پژو ۲۰۷ دنده‌ای پانوراما و ری‌را نیز با اختلافی بیش از یک میلیارد تومان میان قیمت کارخانه و بازار مواجه‌اند.



در محصولات گروه بهمن نیز قیمت کارخانه شوال ۶ اختلاف چهار میلیاردی با بازار دارد و فاصله قیمت کارخانه و بازار رسپکت به ۱.۵ میلیارد می‌رسد.



این فاصله‌ها بار دیگر موضوع سازوکار قیمت‌گذاری خودرو و عوامل مؤثر بر اختلاف قیمت رسمی و بازار آزاد را به بحث می‌گذارند و در روزهای اخیر زمزمه‌هایی درباره افزایش قیمت رسمی خودروهای داخلی شنیده می‌شود.



یادآوری می شود، این ارقام براساس قیمت‌های ارائه‌شده برای محصولات در تاریخ ۲۷ مهر ماه تنظیم شده‌اند.