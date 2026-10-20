همکاری منابع طبیعی و امور عشایری لرستان برای مدیریت پایدار مراتع

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان و اداره کل امور عشایری استان، با هدف توسعه همکاری‌های تخصصی در زمینه تهیه و تدوین طرح‌های مرتعداری، به امضای شیرزاد نجفی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان و قائدرحمت، مدیرکل امور عشایری استان رسید.

اولویت‌بخشی به طرح‌های مرتعداری در مناطق عشایری

این تفاهم‌نامه با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌های تخصصی، کارشناسی و اجرایی دو دستگاه و در راستای مدیریت پایدار مراتع، حفاظت و احیای منابع طبیعی و حمایت از جامعه عشایری منعقد شده است.

بر اساس این همکاری، تهیه و تدوین طرح‌های مرتعداری با تأکید بر طرح‌های تلفیقی در مناطق عشایری، متناسب با شرایط طبیعی، ظرفیت‌های مرتعی و نیازهای بهره‌برداران، در دستور کار دو مجموعه قرار می‌گیرد.

همکاری در برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مرتعداری، بهره‌گیری از توان کارشناسی دو دستگاه و مشارکت جامعه عشایری در حفاظت و بهره‌برداری اصولی از مراتع، از محورهای اصلی این تفاهم‌نامه به شمار می‌رود.

حفاظت از منابع طبیعی و تقویت معیشت عشایر

مدیریت پایدار مراتع و بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های طبیعی، علاوه بر کمک به حفظ پوشش گیاهی و جلوگیری از تخریب عرصه‌های مرتعی، می‌تواند زمینه تقویت معیشت و بهبود شرایط زندگی جامعه عشایری استان را فراهم کند.

این تفاهم‌نامه با تقویت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی، زمینه استفاده از ظرفیت‌های مشترک برای صیانت از منابع طبیعی و حمایت از بهره‌برداران عشایری لرستان را فراهم می‌کند.