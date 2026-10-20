علی‌اکبر زالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از مهم‌ترین نهادهای حقوق کار به شمار می‌روند که نقش مؤثری در تنظیم روابط کار، حمایت از حقوق و منافع مشروع کارگران و کارفرمایان، پیشگیری از اختلافات صنفی، گسترش مشارکت اجتماعی و تحقق عدالت در محیط کار دارند.

وی با اشاره به نقش شوراهای اسلامی کار افزود: ایجاد همکاری میان کارگران و مدیریت، تأمین قسط اسلامی، افزایش بهره‌وری، مشارکت در حل مشکلات کارگاه‌ها، صیانت از حقوق کارگران و تقویت روحیه تعاون و همدلی در محیط کار از مهم‌ترین اهداف تشکیل این شوراهاست. این شوراها علاوه بر ایفای نقش صنفی، در زمینه مشورت و مشارکت در اداره امور کارگاه‌ها نیز نقش‌آفرینی می‌کنند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلپایگان با اشاره به الزامات قانونی تشکیل شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: کارگاه‌های متقاضی می‌توانند درخواست کتبی خود را به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه دهند. همچنین، بر اساس ضوابط قانونی، واحدهای دارای بیش از ۳۵ نفر کارگر در صورت درخواست، مشمول تشکیل شورای اسلامی کار هستند و واحدهای دارای کمتر از ۳۵ نفر کارگر نیز باید نسبت به انتخاب نماینده کارگران اقدام کنند.

زالی با بیان اینکه بیش از ۴۰ واحد اقتصادی در شهرستان گلپایگان مشمول تشکیل شورای اسلامی کار هستند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۱۵ شورای اسلامی کار و انجمن صنفی در واحدهای اقتصادی شهرستان فعالیت دارند و برای سایر واحدهای مشمول نیز مکاتبات لازم انجام شده و آگهی نامزدی انتخابات شورای اسلامی کار ارسال شده است. پیگیری‌های قانونی برای تشکیل شوراها در این واحدها همچنان ادامه دارد.

وی درباره روند ثبت‌نام نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی کار گفت: پس از انتشار آگهی، کارگران واحد اقتصادی باید حداکثر ظرف ۱۰ روز درخواست نامزدی خود را به امور اداری شرکت یا اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل دهند. در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد نامزدها، این مهلت به مدت ۱۰ روز دیگر تمدید می‌شود و چنانچه در مرحله دوم نیز حد نصاب لازم تأمین نشود، انتخابات به مدت یک سال به تعویق خواهد افتاد.

زالی افزود: بر اساس ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط، حد نصاب نامزدهای شورای اسلامی کار برای برگزاری انتخابات، یک‌ونیم برابر تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورا تعیین شده است.

وی تأکید کرد: حفظ و صیانت از اشتغال موجود، تلاش برای افزایش فرصت‌های شغلی و توسعه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی از مهم‌ترین اهداف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان گلپایگان است.