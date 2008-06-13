توضیح مهر بر جوابیه فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی فدراسیون فوتبال با ارسال جوابیه ای به گروه ورزشی خبرگزاری مهر آورده است:« احتراما با عنایت به درج خبر کذب تحت عنوان« فدراسیون فوتبال خواستار جدایی خبرنگاران از تیم ملی شد» در مورخه 22 خرداد ماه در آن خبرگزاری محترم، به آگاهی می رساند فدراسیون فوتبال همواره رسانه ها را به عنوان یار دوازدهم تیم ملی قلمداد کرده و همه تلاش خود را صرف تعامل با این عزیزان نموده است و کمک و همکاری در جهت اعزام حداقل 10 خبرنگار و عکاس به سوریه نیز در جهت تعامل با این عزیزان بوده است. درج خبر فوق از قول یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال که از پایه و اساس کذب می باشد باعث تشویش اذهان عمومی بوده و در این برهه حساس هیچگونه کمکی به تیم ملی نخواهد کرد. لذا خواهشنمد است جوابیه فدراسیون را درصفحه خبری مذکورعینا منتشر نمایید، در غیر اینصورت از طریق مراجع ذیربط پیگیری قانونی به عمل خواهد آمد.»

گروه ورزشی خبرگزاری مهر: با توجه به حساسیت بازیهای تیم ملی و نیاز به حمایت از تیم ملی 70 میلیون ایرانی وظیفه خود می دانیم در مورد اتفاقاتی که در فدراسیون فوتبال روی داده ، فعلا سکوت کنیم اما برای روشن شدن ذهن اهالی فدراسیون فوتبال و خصوصا مدیر روابط عمومی این فدراسیون لازم است توضیحاتی را بر این جوابیه ارائه کنیم :

1- به کار بردن کلمه "کذب" در مورد خبری که مورد تایید بسیاری از خبرنگاران و عکاسان و حتی مدیر آژانس مسافرتی مورد استناد خبرگزاری مهر است، یک عمل غیر حرفه ای و به دور از اخلاق کاری است.

2- مدیر آژانس مذکور در تماس خبرگزاری مهر این موضوع را تایید کرده است. صدای ضبط شده وی نیز موجود می باشد.

3- روابط عمومی فدراسیون فوتبال درحالی بر تعامل با رسانه های ورزشی و کمک به آنها تاکید کرده است که این فدراسیون در سفر به امارات هزینه های سفر برخی از خبرنگاران را متقبل شده اما بسیاری دیگر با هزینه های شخصی عازم این سفر شدند.

4- در خبر خبرگزاری مهر هیچ نقل قولی از مسئول فدراسیون فوتبال درج نشده است اما در جوابیه روابط عمومی فدراسیون فوتبال عنوان شده که این خبر به نقل از یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال منتشر شده است.

5- مدیر محترم روابط عمومی فدراسیون فوتبال که برتعامل با رسانه ها تاکید بسیار دارد، بهتر است سلسله مراتب پیگیری اخبار این فدراسیون را رعایت کند.

6- نگاهی دقیق به تنظیم جوابیه ارسالی از سوی رئیس روابط عمومی فدراسیون فوتبال نشان می دهد وی شناخت کافی از تفاوت رسانه های الکترونیکی با رسانه های مکتوب نداشته و نیاز است با این فضا حتما آشنایی بیشتری کسب نماید.