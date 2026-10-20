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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸

تاکید فرماندار بر نظارت میدانی بر بازار گوشت در بروجرد 

تاکید فرماندار بر نظارت میدانی بر بازار گوشت در بروجرد 

خرم‌آباد- فرماندار بروجرد بر ضرورت رصد روزانه بازار گوشت، نظارت بر کشتارگاه‌ها و کنترل قیمت‌ها با هدف تأمین گوشت باکیفیت برای شهروندان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله ولدی صبح امروز سه شنبه در دیدار با مدیران دامپزشکی و تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: پایش مستمر بازار و نظارت روزانه بر روند عرضه و تقاضا باید با هدف کنترل قیمت گوشت در دستور کار قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت میدانی بر بازار افزود: بررسی وضعیت کشتارگاه‌ها و رصد مستمر قیمت‌ها و شرایط عرضه و تقاضا می‌تواند در تأمین و عرضه گوشت باکیفیت به شهروندان مؤثر باشد.

در این دیدار، مدیران دامپزشکی و تعزیرات حکومتی شهرستان بروجرد نیز گزارشی از اقدامات انجام‌شده در زمینه پایش و نظارت بر کشتارگاه‌ها و بررسی قیمت گوشت در بازار ارائه کردند.

کد مطلب 6983980

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