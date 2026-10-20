شرکت داروسازی آسترازنکا دست به دامن هوش مصنوعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در قالب این پروژه، تخصص آسترازنکا در توسعه دارو با هوش مصنوعی و قابلیت‌های داده‌محور شرکت خدمات درمانی اوراکل ترکیب می‌شود تا به شناسایی بیماران مناسب برای پژوهش‌های بالینی و تطبیق آن‌ها با مطالعات مرتبط کمک کند.

تمرکز اصلی این همکاری بر سرطان، بیماری‌های قلبی‌عروقی، بیماری‌های تنفسی، ایمونولوژی و بیماری‌های نادر است. این فناوری همچنین می‌تواند به تشخیص زودهنگام بیماری‌های دشوار کمک کند.

نخستین پروژه با همکاری M۴۲، شرکت فعال در حوزه سلامت مستقر در امارات متحده عربی، به پشتیبانی از پژوهش‌های مربوط به فشار خون بالا در ابوظبی اختصاص دارد.

جذب بیماران همچنان یکی از چالش‌های اصلی پژوهش‌های بالینی است؛ زیرا تأخیر در ثبت‌نام شرکت‌کنندگان می‌تواند مدت اجرای کارآزمایی‌ها را افزایش دهد و هزینه‌های توسعه دارو را بالا ببرد.

آسترازنکا پیش‌تر نیز از طراحی نامناسب برخی کارآزمایی‌های بالینی آسیب دیده است. تأخیر در توسعه یکی از داروهای این شرکت برای درمان سرطان سینه و ناکامی در دستیابی به هدف اصلی یک کارآزمایی مربوط به درمان اختلالات عصبی، نگرانی‌هایی را درباره روند توسعه داروهای این شرکت ایجاد کرده است.

این شرکت داروسازی در تلاش است سبد محصولات خود را گسترش دهد و هم‌زمان با هدف‌گذاری برای دستیابی به درآمد سالانه بیش از ۸۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰، موانع و گلوگاه‌های موجود در صنعت داروسازی را با هدف تسریع روند توسعه دارو کاهش دهد.