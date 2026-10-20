به گزارش خبرنگار مهر، عیسی پورسلیمی پیش از ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه بیان کرد: همه دستگاه های اجرایی، نهادها و مردم شرکای پیشگیری هستند و بدون کار جمعی، هیچ کاری به نتیجه نخواهد رسید.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان، یکی از برنامه های مهم سال جاری را طرح قاضی در مدرسه اعلام و عنوان کرد: طیف وسیعی از جامعه درگیر با آسیب های اجتماعی قشر جوان و نوجوان هستند که این جمعیت بیشتر در مدارس هستند با توجه به اینکه خانواده ها به تنهایی قادر به اگاهی سازی در این بخش نیستند، طرح مذکور از ابتدای سال تحصیلی آغاز شد.

وی ادامه داد: سال گذشته در مدارس ۳۰۰ کارگاه آموزشی برگزار شد و برنامه ریزی شده در سال جاری عدد به دو برابر برسد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان گفت: در گذشته آموزش برای مقاطع متوسطه اول و دوم در نظر گرفته شده بود اما امسال پایه ششم ابتدایی نیز اضافه شده است. در این راستا، طرح قاضی در مدرسه برای ۱۵ شهرستان خوزستان در ۳۵ مدرسه اجرایی شده و یک هزار و ۴۴۱ دانش آموز ، آموزش دیده اند.همچنین برگزاری کارگاه برای اولیا و مربیان در دستور کار است.

پورسلیمی به طرح هر مسجد یک حقوقدان اشاره و اظهار کرد: مباحث مربوط به جرایم نوظهور به‌خصوص جرایم رایانه ای و آسیب هایی که جامعه با آن درگیر است توسط حقوقدان ها آموزش داده می شود که از این طریق مردم می‌توانند بدون واسطه با مسایل حقوقی آشنا شوند. در سال جاری ۲ هزار و ۴۰۰ نفر در ۴۰ مسجد آموزش دیده اند.

افزایش سواد حقوقی

وی بیان کرد: افزایش سواد حقوقی مردم با آگاهی سازی درست و منسجم، در حوزه افزایش اطلاعات حقوقی از دیگر برنامه ها است و هر دستگاه صنفی در جایگاه خود می تواند نقش موثری ایفا کند. در این راستا ۴۸۱ پیام پیشگیرانه در فضای مجازی و ۱۶۷ هزار پیامک انبوه ارسال شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان با تاکید بر اینکه قانون الزام، از جمله قوانین مهم برای حفظ اموال فرد و تثبیت مالکیت است، افزود: در مناطق محروم برخی منازل به نام دستگاه های دولتی بودند که در این خصوص و برای کاهش دغدغه مردم اقداماتی صورت گرفت. در منطقه ملاشیه با بیش از ۶۰ هزار نفر جمعیت، اسناد مالکیت صادر شد، اسناد کوی مدرس نیز با ورود دستگاه قضا پیگیری و صادر شد.

پورسلیمی با بیان اینکه صدور شناسه یکتا برای واحدهای ساختمانی در دستور کار قرار گرفته است، تصریح کرد: این اقدام مانع از فروش یک واحد ساختمانی به چند نفر می شود. در خوزستان ۲۶ شناسه یکتا صادر شده و رتبه دوم کشور از این حیث را به خود اختصاص داده‌ایم.

وی به تشکیل کارگروه بازرسی از مشاورین املاک اشاره و اظهار کرد: بازرسان به تخلفات مشاوران املاک رسیدگی می‌کنند و طبق قانون الزام هر مشاور املاکی باید به سامانه کاتب برای انجام معاملات متصل باشد که این موضوع به کاهش تخلفات در این حوزه کمک کرده است. برای مشاورین املاک و خودرو نیز در سال جاری ۸۳ کارگاه تخصصی با حضور فعالان این حوزه برگزار شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان ادامه داد: همچنین در حوزه کاداس یا حد نگاری نیز اقداماتی صورت گرفته که برای تثبیت مالکیت اراضی ملی ۱۰۰ درصد و اراضی کشاورزی بیش از ۸۰ درصد صدور اسناد داشته‌ایم.

پورسلیمی با اشاره به فرهنگ صلح و سازش در مناطق کن برخوردار عنوان کرد: گروه‌های سازش محله‌ای در این مناطق راه اندازی شده که پیش از تشکیل پرونده تخلف و گسترش درگیری به موضوع ورود پیدا می‌کنند تا از وقوع جرایم به صورت گسترده جلوگیری شود. در ۲۰ شهرستان خوزستان ۲۰ گروه تشکیل شده که ۹۸ درصد ورودی‌ها به صلح و سازش منجر شده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از دانش آموزان بازمانده از تحصیل کودک کار هستند، گفت: دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان در کل دادگستری های خوزستان راه اندازی شده که در حوزه کودکان در معرض خطر، بزه دیده و بد سرپرست کار می کنند با اتخاذ تدابیر قضایی که انجام می شود چتر حمایتی بر سر این کودکان گسترانیده شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان بیان کرد: در خصوص پیشگیری از سقط غیرقانونی جنین، مرکز نفس در تمام شهرستان های استان فعال شده است.‌همچنین برای کمک به خانواده ها، بسته های معیشتی، معرفی به مراکز درمانی، تحت پوشش قراردادن تا دوسال از سوی کمیته امداد و بهزیستی انجام شد.

پورسلیمی صیانت از بیت‌المال را دیگر اقدام معاونت برشمرد و افزود: اراضی دولتی یک امانت الهی است که در شورای حفظ حقوق بیت المال اقدامات خوبی از جمله پیشگیری از تغییر کاربری های غیرمجاز، فعال کردن گشت ها و یگان حفاظت، نظارت هوشمند و نظارت فعالانه دادستان ها صورت گرفته است.