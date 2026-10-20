به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین رفیع‌زاده، پیش از ظهر سه شنبه در سفر به استان کرمان در شورای مشترک اداری و راهبری تحول اداری و جشنواره شهید رجایی در استان کرمان، با اشاره به عملکرد دولت در سال گذشته و سال جاری اظهار کرد: دولت خدمت‌گزاری خود را اثبات کرده و حتی در شرایط جنگی نیز در سفرهای استانی، افتتاح پروژه‌ها و مسیر عمران و آبادانی کشور وقفه‌ای ایجاد نکرده است.

وی افزود: دولت در کنار توجه ویژه به مسائل معیشتی مردم، از حوزه عمرانی نیز غافل نیست و همه مسئولان باید با همکاری و هم‌افزایی، خدمت‌گزار واقعی مردم باشند.

اصلاح نظام اداری با هدف تسهیل خدمات به مردم

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اصلاح نظام اداری در ابتدای فعالیت دولت بیان کرد: مصوبه اصلاح نظام اداری ابلاغ شده و طرح استانی «مانا» نیز با هدف تسهیل و بهبود خدمت‌رسانی به مردم دنبال می‌شود.

رفیع‌زاده، با اشاره به بازنگری در تشکیلات کلان دولت و سیاست‌های نظام اداری گفت: حذف فرآیندهای غیرضروری و اصلاح رویه‌ها در حوزه دولت الکترونیک با رویکرد تکریم مردم و تسهیل دسترسی آنان به خدمات دنبال می‌شود.

وی عدالت در جذب نیروی انسانی را از اولویت‌های نظام اداری دانست و افزود: هدف این است که نیروهای باکیفیت جذب شوند و فرهنگ توجه به رضایتمندی مردم در دستگاه‌های اجرایی نهادینه شود تا مردم خدمات را همراه با تکریم دریافت کنند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور همچنین از حرکت به سمت پرداخت‌های مبتنی بر عملکرد خبر داد و گفت: اصلاح ماده ۱۰۶ نیز در راستای حمایت از کارمندان دنبال می‌شود و تلاش داریم این موضوع با قید فوریت به تصویب برسد.

رسیدگی به ۷۲ درصد شکایت‌های کرمان در کمتر از سه ساعت

رفیع‌زاده، با تأکید بر ضرورت ارتقای سلامت اداری و کاهش فساد اظهار کرد: هدف از اجرای برنامه‌های نظارتی، افزایش پاسخگویی دستگاه‌ها و جلب رضایت مردم است و سامانه «فواد ۱۲۸» نیز با همین رویکرد، دو هدف اساسی پاسخگویی و رضایتمندی مردم را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به آمار ثبت شکایت‌ها در استان کرمان از ابتدای مهرماه تاکنون گفت: در این مدت ۸۸۹ شکایت در استان ثبت شده که ۷۲ درصد آن‌ها در کمتر از سه ساعت رسیدگی و حل‌وفصل شده است؛ عملکردی که شایسته تقدیر است.

معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد: مردم باید در زمان دریافت خدمت احساس رضایت داشته باشند و دستگاه‌های اجرایی باید پاسخگویی و تکریم مراجعه‌کنندگان را در اولویت قرار دهند.

تأکید بر رفع مشکلات مردم در نخستین محل مراجعه اداری

وی با اشاره به افتتاح مجتمع اداری رفاه مراجعه‌کنندگان در استان گفت: هدف از ایجاد این مجتمع، تجمیع خدمات و فراهم‌کردن امکان رسیدگی به مشکلات مردم در یک محل است و فرمانداران نیز به‌عنوان ناظران عالی این مجتمع‌ها، مسئولیت نظارت بر عملکرد آن‌ها را بر عهده دارند.

رفیع‌زاده افزود: بخشنامه‌ای به فرمانداران و استانداران ابلاغ شده است که بر اساس آن، امور مراجعان باید در همان واحد اداری رسیدگی شود و ارجاع افراد به سطوح بالاتر ممنوع است؛ مگر در مواردی که قانون چنین الزامی را مشخص کرده باشد.

وی تصریح کرد: مردم در صورت مشاهده تخلف از این دستورالعمل می‌توانند موضوع را از طریق سامانه ۱۲۸ گزارش کنند.

نظام اداری چابک به نیروی انسانی باانگیزه نیاز دارد

در ادامه این نشست، یاسر سلیمانی نماینده مردم شهرستانهای بافت رابر ارزوئیه در مجلس با تأکید بر اهمیت انگیزه نیروی انسانی در پیشرفت کشور اظهار کرد: نظام اداری چابک به کارکنانی باانگیزه نیاز دارد و موانع موجود در ساختار اداری باید برای تحقق توسعه و پیشرفت برطرف شود.

وی با انتقاد از وضعیت معیشتی کارکنان افزود: تا زمانی که دغدغه‌های نیروی انسانی برطرف نشود، دستیابی به توسعه و پیشرفت مطلوب دشوار خواهد بود.

سلیمانی، با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: بسیاری از پروژه‌های استان در این دوره متوقف نشدند و روند توسعه در کرمان ادامه یافت. همچنین استان در پروژه‌های روستایی رتبه نخست را کسب کرد و تفاهم‌نامه‌های مؤثری به امضا رسید.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه راه‌های استان کرمان افزود: در این حوزه افزایش ۲۴۰ درصدی گزارش شده است.

وی تصریح کرد: همچنین موضوع ۳۵ هزار میلیارد اعتبار بازگشتی به بانک‌ها و فعالیت ۳۳ پیمانکار توانمند در پروژه‌های راه‌سازی استان، با تلاش استاندار و تعامل معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی پیگیری و حل‌وفصل شد.