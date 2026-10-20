البرز در آستانه سالمندی؛ برنامه اجرایی کجاست؟

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، امروز سه‌شنبه در جلسه شورای سیاست‌گذاری و حمایت از سالمندان و شورای مناسب‌سازی استان البرز، سالمندی جمعیت را از موضوعات راهبردی کشور دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تأمین نیازهای این گروه تأکید کرد و با اشاره به پیش‌بینی سهم بیش از ۳۰ درصدی سالمندان از جمعیت کشور در افق ۱۴۳۰ اظهار کرد: زیرساخت‌های موردنیاز باید از هم‌اکنون فراهم شود و نیازهای سالمندان برای ارائه خدمات و مراقبت‌های متناسب با شرایط آنان مورد بررسی قرار گیرد.

وی با تأکید بر ضرورت تبدیل پیشنهادها به اقدامات اجرایی افزود: برنامه‌های حوزه سالمندی باید به‌صورت عملیاتی، مشخص و قابل ارزیابی تعریف شوند و تشکیل کارگروهی تخصصی با حضور کارشناسان و فعالان اجتماعی برای بررسی راهکارهای حمایت از سالمندان ضروری است.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت محله‌محور در ارائه خدمات به سالمندان گفت: مدیران محلات، پهنه‌ها و کوچه‌ها باید در شناسایی و پیگیری مسائل سالمندان نقش فعالی داشته باشند.

استاندار البرز افزود: مساجد و ظرفیت‌های مردمی می‌توانند در شناسایی نیازهای سالمندان هر محله و فراهم کردن زمینه ارائه خدمات مناسب نقش‌آفرینی کنند. در همین راستا، تدوین دستورالعمل مشخص برای تعیین وظایف مدیران محلات و اجرای منسجم این الگو در سطح استان ضروری است.

حمایت از سرمایه‌گذاری در مراکز تخصصی سالمندی

عبداللهی با اعلام آمادگی برای حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه سالمندی اظهار کرد: باید زمینه فعالیت بخش خصوصی برای ایجاد مراکز نگهداری و مراقبت از سالمندان، مراکز توان‌بخشی، فیزیوتراپی، آب‌درمانی و مجموعه‌های جامع سلامت فراهم شود.

وی ادامه داد: پیشنهادهای حمایتی و مشوق‌های موردنیاز باید بررسی و برای تصویب و اجرا به مراجع ذی‌صلاح ارائه شود. همچنین تسهیل صدور مجوزها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی و ابزارهای حمایتی مدیریت شهری برای تشویق سرمایه‌گذاران این حوزه باید با همکاری شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها در دستور کار قرار گیرد.

استاندار البرز با اشاره به دشواری مراقبت مستمر از سالمندان برای برخی خانواده‌ها گفت: توسعه مراکز استاندارد و برخوردار از خدمات تخصصی می‌تواند به خانواده‌هایی که به دلایل مختلف امکان مراقبت مستمر از سالمندان خود را ندارند، کمک کند تا با اطمینان بیشتری از خدمات موردنیاز آنان بهره‌مند شوند.

عبداللهی همچنین بر ضرورت مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد، گروه‌های جهادی، فعالان اجتماعی و معتمدان محلی در حمایت از سالمندان تأکید کرد و افزود: این مجموعه‌ها ظرفیت ارزشمندی برای ارائه خدمات حمایتی دارند و باید سازوکار مشارکت و پشتیبانی از فعالیت‌های آنان در چارچوب قوانین مشخص شود.

مناسب‌سازی شهرها برای سالمندان و کودکان

وی با تأکید بر ضرورت مناسب‌سازی محیط‌های شهری و عمومی برای سالمندان و کودکان اظهار کرد: موضوع شهرها و روستاهای دوستدار سالمند و کودک باید به‌صورت جدی دنبال شود و شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها برای ارتقای دسترس‌پذیری، ایمنی و کیفیت زندگی این گروه‌ها برنامه‌ریزی کنند.

استاندار البرز افزود: شاخص‌های شهرها و روستاهای دوستدار سالمند و کودک باید در ارزیابی عملکرد شهرداری‌ها مورد توجه قرار گیرد و با برگزاری دوره‌های آموزشی، آگاهی مدیران شهری نسبت به الزامات این حوزه افزایش یابد.

عبداللهی در پایان بر ضرورت تعیین مأموریت‌های مشخص برای دستگاه‌های مسئول در حوزه سالمندان، کودکان و جوانی جمعیت تأکید کرد و گفت: هر دستگاه باید متناسب با وظایف خود، مسئولیت اجرای برنامه‌های مشخصی را بر عهده بگیرد تا با پیگیری مستمر و ارزیابی نتایج، طرح‌های مؤثر و قابل الگوبرداری در استان اجرا شود.