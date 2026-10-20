تاسیس شعبه دانشگاه تهران در عراق با ۱۴ رشته؛ حل مشکل دانشجویان خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، امروز در حاشیه سومین جشنواره ملی ثریا در جمع خبرنگاران، از راه‌اندازی شعبه دانشگاه تهران در عراق خبر داد و گفت: ان‌شاءالله به‌زودی شعبه دانشگاه تهران با ۱۴ رشته تحصیلی فعالیت خود را در عراق آغاز خواهد کرد. این موضوع به تصویب دولت عراق رسیده است و دانشگاه تهران به‌زودی فعالیت خود را در این کشور شروع می‌کند.



وی با تأکید بر اهمیت تبادل علمی و فرهنگی میان کشورها افزود: آموزش به‌طور کلی به توسعه صلح، اخلاق و مدارا کمک می‌کند، به‌ویژه زمانی که آموزش جنبه بین‌المللی پیدا می‌کند. در این فرایند، هم از دانشجویان و کشورهای دیگر یاد می‌گیریم و هم آموخته‌های خود را در اختیار آنان قرار می‌دهیم.



وزیر علوم ابراز امیدواری کرد که تعاملات علمی میان ایران و سایر کشورها روزبه‌روز گسترش یابد.



پیگیری تأخیر در صدور مجوزهای امنیتی دانشجویان خارجی



سیمایی در بخش دیگری از سخنان خود به گلایه برخی دانشجویان خارجی درباره طولانی‌شدن فرایند صدور مجوزهای امنیتی اشاره کرد و گفت: در هر کشوری، دانشجویان متقاضی تحصیل از جنبه‌های مختلف، از جمله صلاحیت‌های آموزشی و عمومی، بررسی می‌شوند و همه نظام‌های آموزشی نوعی فرایند ارزیابی دارند.



وی ادامه داد: گلایه برخی از دانشجویان خارجی ما این است که صدور مجوزهای امنیتی یا همان تأییدیه‌های لازم برای آنان به تأخیر افتاده و این فرایند طولانی شده است. حق با این دانشجویان است و در بخشی از سیستم ما اشکالاتی وجود دارد.



وزیر علوم با بیان اینکه برای رفع این مشکل در حال مذاکره با بخش‌های مربوط هستند، ابراز امیدواری کرد که این مسئله به‌زودی برطرف شود.