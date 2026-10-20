هشدار دادستان ملایر به مروجان و عاملان سقط جنین

به گزارش خبرنگار مهر، امید کاویار ظهر سه‌ شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان ملایر اظهار کرد: هر عطاری، داروخانه و یا مرکزی که خلاف قانون داروهای سقط جنین را در اختیار بانوان باردار قرار دهد و توزیع کند، پلمب شده و برخورد قضایی با آنها صورت می‌گیرد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان ملایر در این جلسه با اشاره به اینکه نرخ باروری استاندارد ۲.۵ است، ادامه داد: در حال حاضر نرخ باروری استان همدان ۱.۲۶ است.

اکبر غلامعلیان نسبت به کاهش جمعیت ایران هشدار داد و افزود: ۷۵ سال آینده جمعیت ۹۰ میلیونی حال حاضر کشور به ۳۰ میلیون نفر می‌رسد که عمدتا افراد سالخورده و زمین گیر هستند.

وی با بیان اینکه کاهش رشد جمعیت باعث می‌شود که ایران از صفحه جغرافیایی و سیاسی حذف شود، افزود: اشتباهاتی که نظام سلامت در سال‌های گذشته در مقوله «فرزند کمتر؛ زندگی بهتر» داشت اکنون به هشدار جدی برای کشور تبدیل شده است و باید برای افزایش جمعیت هرچه سریع‌تر تدبیری اندیشید.

رئیس شبکه بهداشت و درمان ملایر با بیان اینکه اصلا فرصتی نداریم که از دست بدهیم و از جامعه جهانی عقب مانده‌ایم، افزود: جلسات نرخ جمعیت و فرزند آوری در واقع برای بقای کشور است و همه ادارات باید در زمینه رشد نرخ جمعیت پای کار باشند. ‌

وی به هزینه‌های سنگین تشخیص شناسایی و درمان ناباروری اشاره کرد و گفت: هزینه ابتدایی تشخیص زوج‌های نابارور ۱۰ میلیون تومان است و هزینه درمان آنها بسیار زیاد خواهد بود.

غلامعلیان با اشاره به اینکه متاسفانه برخی افراد در مراکز غیرقانونی ملایر که فاقد مجوز هستند اقدام به سقط جنین می‌کنند نسبت به این مقوله هشدار جدی داد و اظهار کرد: مرکز نفس زیر نظر شبکه بهداشت و درمان ملایر برای نجات فرزندان از سقط ایجاد شده است.

وی تاکید کرد: افرادی که به صورت غیرقانونی اقدام به سقط جنین می‌کنند و یا عطاری‌ها و داروخانه‌هایی که داروهای مربوطه را در اختیار بانوان باردار قرار می‌دهند باید شناسایی و برخورد قضایی با آنها انجام شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان ملایر در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد تغییر نام بیمارستان امام حسین(ع) را مطرح کرد و افزود: هر چیزی که متعلق به ائمه معصومین باشد برای ما حرمت دارد و حفظ حرمت آن واجب است.

غلامعلیان با بیان اینکه در بیمارستان مشاهده می‌شود که روی همه اقلام و وسایل حتی پتوها، ملحفه‌ها، سرم‌ها، مکاتباتف اوراق و وسایل نام «بیمارستان امام حسین(ع)» حک شده است، افزود: طبق مصوبات اخیر دیگر وزارت بهداشت هیچ بیمارستان و یا مرکز درمانی را با نام ائمه مجوز نمی‌دهد.