استخر دانش آموزی «شهید رنجبر زاده» اسدآباد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، استخر دانش آموزی «شهید رنجبر زاده» شهرستان اسدآباد پس از گذشت ۱۶ سال از آغاز عملیات اجرایی ظهر سه شنبه با حضور وزیر آموزش و پرورش، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، استاندار همدان، نماینده مردم اسدآباد در مجلس، مدیرکل آموزش و پرورش استان، سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

این پروژه ورزشی که کلنگ احداث آن در سال ۱۳۸۸ به زمین زده شده بود در زمینی به مساحت ۴ هزار و ۴۰۰ مترمربع و با زیربنای ۲ هزار و ۳۰۰ مترمربع ساخته شده و برای تکمیل و تجهیز این مجموعه اعتباری افزون بر ۷۲ میلیارد تومان هزینه شده است.

بهره‌برداری از استخر دانش آموزی «شهید رنجبر زاده» در راستای توسعه فضاهای استاندارد ورزشی، گسترش امکانات تربیت‌بدنی، ترویج ورزش‌های آبی و ارتقای نشاط، شادابی و سلامت جسمانی دانش‌آموزان شهرستان اسدآباد اجرایی شده و ظرفیت تازه‌ای را برای پاسخگویی به نیازهای ورزشی این خطه فراهم کرده است.